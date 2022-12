Prix de l’humour politique : le vainqueur connu dans la soirée

Pour sa 20e édition, le prix «Press club, humour et politique» récompensera ce mardi soir la phrase jugée la plus drôle de l’année, parmi une sélection de 19 extraits prononcés par les politiciens français en 2022.

Un titre célébrant l’humour volontaire ou involontaire des hommes politiques. Ce mardi soir, un jury composé de divers journalistes va décerner le prix «Press club, humour et politique» à l’un des 19 politiciens sélectionnés pour une phrase comique. Pour sa 20e édition, cette cérémonie, dont la distinction a été créée par le journaliste Jean Miot, sera présidée par Olivier de Lagarde, lui-même président de Press club.

L’an dernier, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, avait été sacrée grâce à sa phrase : «On ne va pas s’interdire les plans à trois», lors de la défense de son projet de loi de lutte contre la polygamie.

19 phrases nominées pour ce prix

Pour cette édition 2022, huit phrases ont été sélectionnés en mars dernier, puis six nouvelles en juin et cinq autres en septembre, pour un total de 19 phrases nominées. Voici la liste complète des phrases relevées pour ce prix, ainsi que leur source et leur date de prononciation :

Eric Coquerel, député LFI : «S’imaginer qu’on va remplacer Jean-Luc Mélenchon comme ça, c’est une vue de l’esprit. C’est comme se poser la question de qui va remplacer Jaurès», dans le magazine Challenges le 1 er octobre. Anne Hidalgo, maire de Paris : «Tous les matins je me lève en me disant que tout le monde m’aime», dans le magazine L’Obs le 1 er septembre. Douchka Markovic, conseillère écologiste de Paris : «Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots», pendant une séance du Conseil de Paris le 8 juillet. Sandrine Rousseau, députée écologiste : «Les SDF meurent plus de chaleur l’été que l’hiver», à l’Assemblée nationale le 12 juillet. Nicolas Sarkozy, sur la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle : «Ce n’est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme et elle a fait 4.8%», dans le magazine Le Point le 3 novembre. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris à l’encontre d’Anne Hidalgo : «Votre présence au Conseil de Paris est aussi anecdotique que votre score à la présidentielle», au Conseil de Paris le 31 mai. Jean Lassalle, ancien candidat à la présidentielle : «Je suis candidat car sinon je n’aurais pas su pour qui voter», sur BFM TV le 1 er avril. Richard Ferrand, ancien président de l’Assemblée nationale : «Elisabeth Borne est formidable mais personne ne le sait», dans le journal Le Canard Enchainé le 22 juin. Edouard Philippe, ancien Premier ministre à propos de Jean-Luc Mélenchon : «Il faut une certaine audace pour que quelqu’un qui a été battu à une élection où il était candidat puisse penser qu’il sera élu à une élection où il n’est pas candidat !», dans le journal Sud-Ouest le 29 mai. Sandrine Rousseau, députée de Paris (9e circonscription) : «Je voudrais qu’il y ait une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques», sur le site Web Madmoizelle le 21 mars. André Santini, ancien ministre : «Mon parti soutient Valérie Pécresse parce qu’elle s’est engagée à prolonger la ligne 12 du métro jusqu’au pont de Meudon», dans le magazine Le Point le 25 mars. Thierry Solère, député LREM : «Mon anatomie fait que si j’ai le cul entre deux chaises, je suis parfaitement assis», dans le journal Le Parisien le 21 février. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF : «Les stations-service sont le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer», sur Twitter le 9 février. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement : «Emmanuel Macron aime le débat», sur France 2 le 22 février. Bruno Gilles, ex-sénateur LR : «Lors de la précédente élection je suis descendu dans les égouts serrer la main des rats ; ça ne m’a pas fait gagner», dans le journal Le Monde le 13 février. Anne Hidalgo, maire de Paris: «Ça roule mieux, ça roule vraiment mieux à Paris», devant la Fédération des industries des équipements pour véhicules le 14 mars. Thierry Mariani, député européen du RN : «Moi je ne change de parti que tous les 42 ans», dans le journal Le Parisien le 21 janvier. Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle : «Si je suis élue, je dirai à Vladimir Poutine que nous devons construire la paix en Europe», sur France 5 le 6 février. Eric Woerth, président de la commission des finances à l’Assemblée nationale : «Moi je n’ai jamais dit que je soutiens le 1er mandat d’Emmanuel Macron ; j’ai dit que j’allais soutenir le 2e», sur Sud Radio le 16 février.