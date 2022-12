Maltraitance animale : la fondation Brigitte Bardot dévoile une vidéo de chevaux roués de coups dans une foire chevaline

La fondation Brigitte Bardot a dévoilé des images de chevaux maltraités à la foire chevaline de Maurs, dans le Cantal.

Des animaux entassés, stressés... et frappés avec des bâtons. Une vidéo publiée ce jeudi par la fondation Brigitte Bardot dévoile les coulisses de la foire chevaline de Maurs, dans le Cantal.

On y voit des chevaux apeurés, parqués et attachés dans de petits enclos. Très agitées, certaines bêtes se piétinent entre elles, tandis que d'autres sont frappées par des hommes munis de bâtons. Des coups qui tombent sur la croupe, les membres et même la tête de l'animal.

envoyés à l'abattoir

Selon l'enquête réalisée par les militants, les chevaux exposés souffrent de multiples blessures, de malnutrition, et ne sont pas systématiquement examinés par un vétérinaire. Vendus à la foire pour leur viande, les animaux sont embarqués de force dans des véhicules puis envoyés à l’abattoir ou en centres d'engraissement.

Contacté par Le Parisien, le patron de la foire, Roger Condamine, dit «ne pas avoir vu d’animaux maltraités» lors de son organisation, mettant en avant la présence de vétérinaires, de «responsables» et de la direction des services vétérinaires.

«Face à tant de souffrance, la Fondation Brigitte Bardot a déposé plainte pour sévices graves contre l’organisateur de cet événement et a saisi les services de l’Etat afin de voir prononcées des sanctions à la hauteur des maltraitances et irrégularités constatées, parmi lesquelles l’interdiction d’organiser de nouveaux rassemblements», indique la Fondation sur son site.