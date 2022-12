Sondage : plus de 7 Français sur 10 trouvent inacceptable le risque de coupure de courant pour un pays comme la France

Alors que le gouvernement prépare le pays à d'éventuelles coupures de courant cet hiver, plus de 7 Français sur 10 trouvent la situation inacceptable pour un pays comme le nôtre, selon un sondage de l'institut CSA pour CNEWS dévoilé ce jeudi 8 décembre.

Un hiver sous tension. En raison de la crise énergétique qui frappe l'Europe, le gouvernement prépare la population à des délestages. Une situation qui mécontente une majorité de Français, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS dévoilé ce jeudi.

Ainsi, 73 % des sondés trouvent «inacceptable» le risque de coupure de courant pour un pays comme la France.

les electeurs de LFI et de la droite mécontents

La proximité politique des Français interrogés montre que les sympathisants de la droite sont les plus intransigeants avec le gouvernement. En effet, 85 % d'entre eux jugent la situation «inacceptable», un taux qui monte à 96 % pour les partisans de Reconquête.

A gauche, le risque de coupures de courant scandalise moins. Ainsi, 31 % des sondés appartenant à cette famille politique pensent que ces coupures sont «acceptables». Les proches de la France insoumise font exception : 85 % d'entre eux sont vent debout contre une telle décision.

Du côté des électeurs du parti présidentiel Renaissance, la situation divise. Ici, 52 % la jugent «inacceptable», et 46 % «acceptable», alors que les premiers pics de consommation sont attendus dans les prochains jours.

Enfin, on remarque que les 18-24 ans sont les plus nombreux à juger un tel risque de coupure «inacceptable» (81 %), un chiffre qui baisse à 69 % chez les 65 ans et plus.

Du côté des catégories socio-professionnelles, ce sont les CSP- qui sont les plus sévères avec le gouvernement.

polémique sur les patients sous respirateur artificiel

La gestion des délestages par le gouvernement, et en particulier la désignation des secteurs et des publics protégés, suscite de nombreuses réactions. Les propos de Laurent Méric, porte-parole d’Enedis, qui a annoncé que les patients sous respirateur artificiel ne seraient pas épargnés par les coupures, a ainsi provoqué une vive polémique.

«Nous sommes un grand pays, nous avons un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et je demande à chacun de faire son travail... Les scénarios de la peur, pas pour moi !», a tenu à rassurer Emmanuel Macron depuis Tirana (Albanie) mardi.

Pour rappel, en cas de situation très tendue du système électrique cet hiver, notamment en janvier, la «météo de l'électricité» EcoWatt gérée par RTE émettra trois jours en avance un signal rouge pour alerter sur le risque de coupures ciblées et temporaires, pour que chacun mette en œuvre des mesures permettant de les éviter.

Si la consommation ne baisse pas après l'émission du signal rouge, des coupures tournantes de deux heures organisées sur des portions de départements seraient «inévitables», selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE. Les délestages seront confirmés la veille.