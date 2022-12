Coupures d'électricité : les premiers pics de consommation attendus dans les prochains jours

RTE anticipe de premiers pics de consommation dans les prochains jours. Pour certains experts, une première alerte Ecowatt orange, n'est pas à exclure pour lundi prochain.

La situation commence à se tendre pour le système électrique. Dès jeudi à 19 heures, RTE prévoit un premier pic de consommation puis un second, plus important, lundi midi.

Ces prochains jours s'apparentent donc comme les premier test pour le système électrique français, alors que les températures continuent de baisser. Une première alerte orange, qui signifie que que la situation est tendue, est prévue ce lundi.

«Cette alerte orange, c'est la répétition générale de ce que l'on va vivre cet hiver, si les températures chutent en dessous de 0°C et tournent autour de -4° C et -6°» a expliqué sur CNEWS, Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction Economie Matin.

Selon lui, les délestages de coupures de courant sont inévitables dans les jours qui suivent.

«il est possible que nous passion noel a la bougie»

En cas d'alerte rouge du système Ecowatt, les coupures d'électricité, de maximum deux heures, seront alors possibles dans certains territoires.

Mais alors qu'un certain doute plane quant à la durée réelle des ces coupures, pour Jean-Baptiste Giraud «nous allons au devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que nous passion le Réveillon et Noël, à la bougie».

Alors que les prévisions météorologiques pour le week-end prévoient une accentuation du froid, hier le président de la République, Emmanuel Macron rejetait les «scénarios de la peur» concernant les coupures d'électricité.