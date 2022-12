Coupures d’électricité : trains, métros, tramways... les transports en commun seront-ils perturbés ?

Alors que des coupures d'électricité pourraient avoir lieu cet hiver à cause de la crise énergétique, l'impact de ces délestages sur le secteur des transports reste incertain.

Face aux éventuels délestages annoncés cet hiver, la question de leur impact sur les transports se pose. Si elles ont lieu, ces coupures d'électricité seront en effet organisées pendant les pics de consommation, de 8h à 13h et de 18h à 20h, soit précisément lorsque les usagers sont les plus nombreux dans les transports, notamment franciliens.

D'après Michel Chevalet, consultant scientifique pour CNEWS, en région parisienne, les métros et tramways sont les plus susceptibles d'être mis à l'arrêt lors des délestages puisqu'ils sont gérés par la RATP.

Les trams et quelques tronçons du RER sont alimentés par Enedis, tandis que le reste du RER et le métro bénéficient de canaux d'alimentation spécifiques. Des coupures d'électricité pourraient aussi mettre à l'arrêt les ascenseurs et les escaliers mécaniques.

Le risque est a priori moindre concernant la SNCF, plus gros consommateur industriel d'électricité en France, puisque l'entreprise est «essentiellement alimentée en très haute tension par RTE» et non par Enedis. Un recensement des points sensibles du réseau SNCF est malgré tout en cours, afin d'établir différents scénarios.

Des «plans de transport» adaptés

Une partie du réseau en basse et moyenne tensions risque en revanche d'être affectée par les délestages. Cela peut concerner l'éclairage des gares et des quais, les passages à niveau ou des éléments de signalisation, sans lesquels les trains ne peuvent pas circuler.

Samedi dernier, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a assuré qu'«on ne laissera pas partir un train ou un métro s'il y a un risque de coupure. Pour des questions évidentes de sécurité, pour ne pas laisser les gens en galère grave dans la nature avec un train qui serait arrêté».

La SNCF a indiqué travailler en lien avec le gouvernement et RTE pour établir «une stratégie nationale d'approvisionnement électrique du réseau ferroviaire». Clément Beaune a de son côté promis «des plans de transport (...) qui seront adaptés et annoncés» si Enedis devait couper le courant.