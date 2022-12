«Triple-épidémie» en France : hospitalisations, vaccination... ce qu'il faut retenir du point presse de Francois Braun

S'exprimant lors d'un point presse ce vendredi 9 décembre, François Braun est revenu sur la hausse des contaminations liées au Covid-19 et aux nombreux cas de bronchiolite et de grippe qui touchent aujourd'hui les Français à l'approche des fêtes. Une situation qualifiée de «triple épidémie» par le ministre de la Santé et sur laquelle chacun peut agir, selon lui.

«Une triple épidémie» qui met l'hôpital sous pression. Le ministre de la Santé a tenu un point presse ce vendredi après-midi, alors que les cas de Covid-19 sont en hausse, et que les épidémies de grippe et de bronchiolite se poursuivent.

François Braun s'est montré clair en préambule de son intervention. «Mon travail est de protéger la santé de tous les Français», a-t-il lancé avant d'entrer dans le vif du sujet.

«L'hiver nous expose particulièrement aux virus respiratoires, et celui-ci ne fera pas exception», a indiqué François Braun, précisant que «la circulation précoce de trois épidémies était constatée depuis plusieurs semaines», dans l'Hexagone.

Le ministre a aussi souligné que cette neuvième vague de Covid-19 «n'était pas propre à la France et était constatée chez nos voisins européens». «Cette semaine, certaines journées ont (en Europe) enregistré plus de 100.000 personnes contractant le virus».

«Plus de 1.000 personnes (en France) sont désormais hospitalisées pour Covid dans les services de soins critiques», a-t-il insisté.

Trop d'enfants hospitalisés pour bronchiolite

Le ministre de la Santé est revenu sur l'épidémie de bronchiolite, qui génère, selon lui, «un trop grand nombre d'hospitalisations de jeunes enfants».

«La bronchiolite est elle-aussi une maladie virale, respiratoire qui impacte majoritairement les enfants de moins de 2 ans» a indiqué le ministre qui précise que les services de soins critiques pédiatriques sont à ce jour occupés à quasi pleine capacité».

«Nous avons d'ailleurs dû transférer de jeunes enfants, à soixante-douze reprises, vers une autre région afin qu'ils soient pris en charge et soignés», a-t-il expliqué.

L'importance de la vaccination

Qu'il s'agisse du Covid-19, de la grippe ou de la bronchiolite, le ministre de la Santé a exhorté les Français à la vaccination, qui reste le moyen le plus efficace de soulager les établissements de santé.

«La vaccination reste notre arme de protection massive» a assuré François Braun qui estime qu'elle «réduit de façon importante les infections et empêche de développer les formes graves de chaque maladie».