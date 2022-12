Paxlovid : tout savoir sur le traitement anti-Covid que les médecins peuvent prescrire

En plus de son vaccin, le laboratoire Pfizer a mis au point sa «pilule anti-covid», le Paxlovid, un traitement qui réduit les risques d’hospitalisation et de décès liés au coronavirus. Déjà disponible en France depuis janvier, ce médicament pourra désormais être prescrit par votre médecin généraliste.

Ce samedi 10 décembre, le journal officiel vient d'autoriser les médecins généralistes à prescrire du Paxlovid. Un médicament conçu par le laboratoire Pfizer. Alors que le spectre d'une neuvième vague planne sur les Français pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement a souhaité donner un meilleur accès à ce nouvel antiviral, déjà autorisé dans d'autres pays.

Un traitement pour soigner les malades

L’objectif de ce médicament est de soigner les malades déjà infectés par le coronavirus, là où le vaccin empêche le corps de tomber malade et de développer des formes graves du Covid-19. Il n’existait jusqu’à lors aucun traitement spécifique à la maladie : les personnes infectées qui présentaient des symptômes pouvaient prendre différents traitements pour les atténuer, comme du paracétamol, ou dans des cas plus graves et à l'hôpital, de la cortisone, des anti-inflammatoires ou de l’oxygène.

Le Paxlovid est donc un traitement spécifique pour les personnes déjà infectées par le coronavirus et symptomatiques. Il est composé de deux substances actives : le PF-07321332, une molécule conçue pour bloquer l’activité d’une enzyme dont le coronavirus a besoin pour se répliquer ; et le ritonavir, qui ralentit la dégradation du PF-07321332 pour qu’il reste actif plus longtemps dans l’organisme afin de combattre le virus.

Des résultats positifs

Selon les résultats d'études, menées auprès de patients adultes non hospitalisés atteints de Covid-19, qui présentent un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, le risque d’hospitalisation et de décès liés au coronavirus a diminué de 89% chez ceux traités avec ce médicament dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes.

Lors des essais cliniques en 2021, qui ont mobilisé plus de 2.000 patients atteints du Covid-19, aucun décès n’a été enregistré par les patients qui ont été soignés avec le Paxlovid, a indiqué Pfizer.

Pris par voie orale

L’avantage que présente le Paxlovid est qu’il peut être pris directement chez soi avec un verre d’eau, une fois prescrit par un médecin. Les deux molécules du traitement sont présentées sous forme de comprimés séparés, conditionnés ensembles et qui doivent être pris simultanément.

Les patients doivent donc prendre trois comprimés deux fois par jour, et ce pendant cinq jours. L’efficacité du Paxlovid est optimale si le traitement est administré rapidement après l’apparition des symptômes, cinq jours au maximum, et de préférence sous 72 heures.

Ce médicament reste toutefois déconseillé par l’Agence américaine du médicament (FDA) pendant la grossesse et chez les femmes risquant de tomber enceinte. L’allaitement doit également être arrêté lors de la prise du traitement. Il peut aussi être déconseillé pour les personnes qui sont déjà sous d’autres traitements médicamenteux. L’avis d’un médecin est donc impératif.

Un traitement déjà autorisé dans plusieurs pays

Pfizer a reçu une autorisation de mise sur le marché du Paxlovid aux Etats-Unis le 22 décembre 2021 par la FDA. Un autre médicament de ce type, développé par le laboratoire Merck, a également été autorisé aux Etats-Unis.

Israël a également approuvé l’utilisation du Paxlovid. Le Royaume-Uni a lui aussi autorisé ce nouveau médicament pour les adultes.

La pilule de Pfizer avait obtenu jeudi 27 janvier dernier une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament (EMA), et devient ainsi le premier médicament antiviral autorisé dans l'Union. Le régulateur européen a précisé que le Paxlovid pouvait être administré «chez les adultes qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru que la maladie devienne grave».

Délivré sur ordonnance en pharmacie

Selon le ministre de la santé, François Braun, cette décision d'étendre l'autorisation de prescription du Paxlovid aux médecins généralistes a été prise afin de «faciliter la prise rapide du médicament des personnes les plus fragiles» et contaminées.

Dès qu'un patient montre les symptôme du Covid, celui-ci pourra se faire prescrire ce médicament qui sera délivré en pharmacie, uniquement sur ordonnance.