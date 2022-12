JO 2024 : la facture continue de s'alourdir pour le Comité d'organisation

C'est officiel : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 coûteront plus chers que prévu. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris (Cojo) vient de voter ce lundi 12 décembre un budget en hausse de 10 %. Soit 400 millions d'euros à rajouter aux 4,380 milliards d'euros initialement prévus.

Ce n'est pas la première fois que le budget des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est revu à la hausse. Entre 2018 et 2022, le budget du Cojo avait déjà augmenté de 600 millions d'euros, passant de 3,8 milliards d'euros en 2018 à 3,9 milliards d'euros en 2020, puis à 3,980 milliards d'euros fin 2021. Ce lundi, le Cojo vient de le réhausser à 4,380 milliards d'euros.

Un milliard d'euros supplémentaire

Un coup dur qui fait monter la facture de l'événement d'un milliard d'euros supplémentaire, par rapport aux 3,3 milliards d'euros estimés lors de la candidature. La faute à l'inflation, qui, à elle seule, fait grimper la note de 195 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment la moitié de la hausse totale, avec 120 millions d'euros pour cette année et 75 millions d'euros prévus pour 2023 et 2024.

Mais ce n'est pas la seule cause de cette hausse, puisque les dépenses liées aux différentes infrastructures sont également revues à la hausse, tout comme le budget alloué aux questions de sécurité et de propreté, celui alloué aux «ressources humaines» et enfin celui des cérémonies, qui augmente à lui seul de 30 millions d'euros.

Pour financer cette hausse, le Cojo va faire des économies mais mise surtout sur une augmentation de ses recettes, notamment via la vente de billets. Des places qui seront vendues plus chères pour les sessions les plus demandées, pour une hausse des recettes de billetterie estimée à 143 millions d'euros. Portant celles-ci à 1,4 milliard d'euros.

Quant aux sponsors, le Cojo dit être «en avance» sur son objectif de réunir 80 % des 1,1 milliard d'euros d'ici à la fin de l'année 2022. Il juge même être en mesure d'augmenter son objectif de recettes de sponsoring de 127 millions d'euros, qui passerait ainsi à 1,24 milliard d'euros. Depuis des mois, le groupe LVMH est d'ailleurs pressenti pour rejoindre les rangs des 5 plus grands sponsors du Cojo (Orange, EDF, BPCE, Sanofi et Carrefour).