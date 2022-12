Yvelines : «Il avait la mâchoire défoncée», témoigne la mère de l’homme retrouvé mort dans ses escaliers

Deux mois après la mort du quadragénaire, retrouvé inconscient dans la cage d’escalier de son immeuble de Bois-d’Arcy, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont confondu son voisin aux lourds antécédents de violences. Linda Marques, la mère de Fabrice, n’a jamais cru aux déclarations des médecins qui indiquait que son fils était alcoolisé.

Les faits remontent à octobre dernier. Dans une résidence de Bois-d’Arcy dans les Yvelines, Fabrice, 46 ans, avait été retrouvé inconscient dans sa cage d’escaliers. L’homme, soudeur de profession, était finalement décédé des suites de ses blessures.

Linda Marques, sa mère, témoigne pour CNEWS : «Il avait la mâchoire défoncée, le nez défoncé. Il avait une ouverture là, d’un côté à l’autre de la lèvre et il a eu quelques points de suture».

Avant d'ajouter : «Et avec ça, on ose avoir le culot, parce que je pèse mes mots, de dire qu’il était tombé de cinq marches. Même moi, ça m’arrive de tomber de temps en temps, du haut de mes 90 kilos et mes 65 ans. Mais je ne me serais pas percée l’aorte, ni perforée les intestins. Le problème, c’est quand ils l’ont opéré des intestins…»

Pour la mère de la victime, cela est impossible que son fils se soit fait ça tout seul. Elle attend que justice soit faite : «Ils l’ont tabassé à mort. Il a été tabassé à mort, point barre. Il n’était pas tout seul, ce n’est pas possible. Ils ont pris mon fils en traître. Il n’ avait pas de baskets. Où elles sont passées ses baskets ?! J’attends qu’il soit puni. Que mon fils ne soit pas mort pour rien et que l’on me dise ce qu’il s’est passé».