Coupe du monde 2022 : Paris, Lyon... L’ultradroite voulait «en découdre» après France-Maroc

Des personnes proches de l’ultradroite ont été interpellées, ce mercredi 14 décembre, à Paris et à Lyon, en marge de la victoire des Bleus face au Maroc en demi-finale de Coupe du monde.

Une interpellation préventive. Alors qu’ils se rendaient sur les Champs-Elysées pour «en découdre», près de 40 personnes proche de l’ultradroite et bien connues des services de police ont été interpellées dans le 17e arrondissement de Paris, ce mercredi 14 décembre, alors que près de 25.000 supporters étaient attendus par la préfecture pour célébrer la victoire de l’équipe de France.

Le groupuscule a été arrêté pour «groupement en vue de commettre des violences» et «port d’armes prohibées» et son interpellation a été rendue possible grâce au dispositif de contrôle et de prévention mis en place autour des Champs-Elysées avec quelque 2.200 policiers et gendarmes mobilisés pour l’occasion.

101 interpellations à Paris

Au total, 115 interpellations ont eu lieu dans l’agglomération parisienne dont 101 à Paris, à l’issue de cette demi-finale du Mondial remportée par l’équipe de France (2-0), a indiqué la préfecture de police ce jeudi.

Plusieurs élus de gauche ont quant à eux dénoncé ce jeudi des «ratonnades» de l'ultradroite lors des célébrations de la qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du Monde ce mercredi soir, un peu partout en France, et demandé au ministre de l'Intérieur de les «sanctionner».

Des débordements ont notamment été constatés dans le centre de Lyon, au niveau de la place Bellecour, où des individus cagoulés avec des drapeaux français ont échangé des coups avec des passants d'origine maghrébine. Parmi les slogans entonnés, on pouvait entendre «Bleu blanc rouge, la France aux Français». Les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule, des tirs de gaz lacrymogènes ont été effectués place des Jacobins.

#Lyon : la police tente d’intervenir pour disperser les groupes violents, vraisemblablement bien préparés @lyonmag pic.twitter.com/w5G9FQwL0F — Lyon Mag (@lyonmag) December 14, 2022

La préfecture a fait état de sept interpellations au total, dont deux parmi les militants d’ultradroite.

