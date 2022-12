Coupe du monde 2022 : la France bat le Maroc (2-0) et rejoint l’Argentine en finale

Ça y est ! Les Bleus sont en finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive ! Ils affronteront l’Argentine le dimanche 18 décembre à 16h.

Ils l’ont fait ! Les hommes de Didier Deschamps ont battu le Maroc (2-0) et filent en finale de la Coupe du monde.

L’équipe de France a soulagé les supporters dès le début du match. Theo Hernandez a ouvert le score à la cinquième minute de jeu.

Face à cette entame de match, les Marocains ont redoublé d’efforts pour égaliser, sans succès.

Pourtant les Lions de l’Atlas avaient une plus grande possession de balle (60,7 % contre 39,3 % pour les Bleus) et plus de passes réussies à la mi-temps (203 contre 153).

À peine entré en jeu, Randal Kolo Muani a doublé la mise à la 79e minute et a ainsi concrétisé la victoire de la France. Il s'agit de son premier but sous le maillot français, et quel but.

Theo Hernandez et Randal Kolo Muani emmènent donc les Tricolores en finale face à l’Argentine de Lionel Messi. Les deux équipes ont rendez-vous ce dimanche 18 décembre à 16h. Quelle affiche !

