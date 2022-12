Météo : ces 8 départements maintenus en vigilance orange à la neige et au verglas

Le froid s'installe durablement sur la France et notamment sur tout le Grand Est. Météo-France a dans ce contexte maintenu ce jeudi huit départements situés au nord de la Loire en vigilance orange Neige-verglas.

Prudence, le froid est là. Ce jeudi matin, huit départements du Grand Est sont toujours en vigilance orange Neige-verglas, tandis que la région parisienne est repassé en jaune, au troisième jour d'un épisode hivernal qui a provoqué la suspension de nombreux transports scolaires, mais la situation devrait revenir à la normale dans les aéroports.

8 départements en Orange pic.twitter.com/Qa8zWWvQb4 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 15, 2022

Les transports très impactés

Les transports scolaires ont été particulièrement affectés par cette vague de froid. En Eure-et-Loir, les bus, scolaires et réguliers, seront suspendus jeudi. Déjà interrompus mercredi dans plusieurs départements, les bus scolaires le seront toujours dans l'Eure et dans l'Aube.

En Bretagne, aucun des cars scolaires du réseau BreizhGo ne circulera dans les départements du Morbihan (journée) et du Finistère (matin). Ils reprendront en revanche dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine. Les transports scolaires seront également de nouveau en service dans les Vosges, où la vigilance orange Neige-verglas est levée, et dans la Meuse.

Du côté du trafic aérien, alors que de nombreux vols ont été annulés mercredi, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a indiqué que le programme des vols pour la journée de jeudi devrait être normal. Plusieurs perturbations ont également touché les réseaux de transport ferroviaire mercredi, notamment la ligne Paris-Orléans où la circulation avait été interrompue toute la journée.

Pour rappel, jusqu'à 25 départements de la moitié nord avaient été classés en vigilance orange mercredi, mais le phénomène s'était atténué en Bretagne, en Normandie et en Ile-de-France. Seul le Nord-est du pays reste concerné par des «petites chutes de neige ou du regel» en matinée pouvant perturber la circulation, selon Météo France.