COP15 : tout savoir sur Karma, le moteur de recherche qui protège la biodiversité

A l’occasion de la Cop 15, les dangers qui pèsent sur la biodiversité sont mis en avant à l’échelle mondiale. Certains petits gestes peuvent aider à protéger la faune et la flore, comme l’utilisation d’outils plus responsables.

Après la Cop 27, c’est à la Cop 15 d’essayer de faire bouger les choses. Alors que la première a mis en lumière les principaux enjeux climatiques, la seconde se concentre sur les questions de biodiversité. D’après de nombreux spécialistes et scientifiques, nous sommes à l’aube de la sixième extinction, dont l’homme pourrait faire partie.

De nombreuses espèces vivantes pourraient totalement disparaître de la surface de la planète si l’être humain ne prend pas plus soin de son environnement. Pour adopter une attitude plus responsable, certaines entreprises proposent des alternatives. A commencer par Karma, un moteur de recherche comme Google.

Lancé il y a six mois, Karma est une alternative gratuite à Google qui permet de financer les actions de diverses associations de protection de la biodiversité. Il fonctionne de la manière suivante : les revenus générés par chaque recherche internet participent au financement des associations partenaires.

Karma travaille en France avec L214, association de défense des animaux connue pour son travail dans les abattoirs, l’ASPAS (Association Protection des Animaux Sauvages) et Notre Affaire à Tous, une association de lutte contre le changement climatique.

Il se présente de la même façon qu’un moteur de recherche classique, à l’exception qu’une vidéo d’un lynx se trouve en arrière-plan. Il y a également une sélection d’articles informatifs afin de présenter les dangers qu’encourt la biodiversité, le tout sans obstruer la fenêtre de recherche. Et six mois après son lancement, Karma compte déjà plus de 100.000 visiteurs uniques.