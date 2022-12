Ressources : voici le montant nécessaire pour vivre en ville avec deux enfants, selon une étude

Un couple d'actifs avec deux enfants a besoin d'au moins 3.381 euros de revenus par mois pour prétendre à une vie «décente», selon les calculs d'une étude parue cette semaine.

Trois mille trois cent euros et quatre-vingt-un centimes. Voici le montant nécessaire pour un couple d'actifs avec deux enfants puisse profiter d'une vie confortable, d'après le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté (CNEL), un organisme rattaché à Matignon.

Il s'agit là du «budget de référence» permettant non pas de «survivre» mais de se «sentir partie prenante de la société», ont souligné les auteurs de ce rapport rendu public mercredi dernier.

Alors que les dépenses d'alimentation, d'habillement et de santé sont de manière globales les mêmes partout, celle liées au logement, aux transports ou à la garde des enfants se différencient selon les territoires.

De ce fait, l'étude s'est appuyée sur des «groupes de citoyens» de tous milieux sociaux. Pour chaque type de famille, «un revenu décent» a été calculé en zone rurale, en villes moyennes et en région parisienne.

l'avantage aux villes moyennes

Un couple avec deux enfants a donc besoin de 3.381 euros pour mener une vie correcte en vivant en logement social dans une ville moyenne. Mais le budget «décent» de cette famille peut monter jusqu'à 4.451 euros par mois si elle est logée dans le parc privé en Ile-de-France.

Des montants à comparer au seuil de pauvreté défini par l'Insee pour une telle famille, soit 2.314 euros par mois (correspondant à 60 % du revenu médian).

En conclusion, il est plus facile d'avoir une vie «décente» dans les villes moyennes.

Dans Paris et sa banlieue les loyers sont plus élevés et dans les zones rurales ce sont les transports, de par leur rareté, qui sont plus onéreux.