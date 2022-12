Grand Paris Express : retrouvez le calendrier de livraison ligne par ligne

Alors que les délais de construction des 200 km de lignes du Grand Paris Express avait déjà pris du retard début 2019, puis à nouveau en juillet 2021, la Société du Grand Paris (SGP) vient d'annoncer ce mardi 20 décembre que de nouveaux retards étaient à prévoir avant l'arrivée du super métro francilien.

C'est un chantier colossal qui s'étendra – à terme – sur près de 140 km2 en Ile-de-France. Lancés il y a plusieurs années, les travaux ont déjà largement commencé pour réaliser les 68 nouvelles gares et tout autant d'«ouvrages de service», les équipements techniques indispensables au bon fonctionnement des différents chantiers.

Si cet immense projet a déjà pris du retard – crise sanitaire oblige – le président de la Société du Grand Paris Jean-François Monteils a annoncé ce mardi qu'il y aurait «quelques mois» de retard à rajouter, notamment sur la livraison des tronçons Ouest et Est de la ligne 15 – les dernières du calendrier –, empêchant le projet d'être prêt pour 2030, comme prévu.

Voici le calendrier mis à jour

à temps pour les jo 2024

LIGNE 14 nord et SUD

En travaux depuis 2016, la portion sud de la ligne 14 est attendue en 2024, en vue de l'organisation des JO à Paris. Elle reliera l'aéroport d'Orly (94) à Saint-Denis Pleyel (93), en empruntant l'actuel tracé de la ligne 14 existante.

Dès sa mise en service en 2024, elle offrira des correspondances avec la ligne 7 du métro, le RER C, le tramway 7 et ensuite, lorsque celles-ci seront construites, avec les lignes 15 Sud et 18 du Grand Paris Express.

FIn 2025

Ligne 15 Sud

Les travaux de la ligne 15 sud ont débuté depuis juin 2016. Trois ans plus tard, au début de l'année 2019, l'intégralité des 16 gares de la ligne étaient en construction, selon la Société du Grand Paris.

La mise en service de la ligne 15 Sud est désormais prévue pour «fin 2025». A cette date, la ligne 15 Sud reliera 16 gares, entre Pont de Sèvres (92) et Noisy–Champs (77), en 37 minutes.

pour 2026

Ligne 18 (1/3)

Située dans le sud de Paris, la ligne 18 reliera – à terme – 10 gares, de Versailles-Chantiers (78) à l'aéroport d'Orly (94), en 30 minutes. Sa mise en service doit se faire en trois temps : une première partie en 2026, une deuxième en 2027 et une dernière en 2030. La première partie réalisée reliera Massy-Palaiseau à Saclay.

Pour fin 2026

Ligne 16 (1/2)

La mise en service de la ligne 16 doit se faire en deux temps : une première partie en 2024 et une autre pour 2030. Dans un premier temps, c'est le tronçon – intialement prévu pour 2024 – compris entre Saint-Denis Pleyel (93) et Clichy-Montfermeil (93) qui devrait voir le jour fin 2026.

LIGNE 17 (1/3)

Située dans le nord de Paris, la ligne 17 reliera – à terme – 9 gares, de Saint-Denis Pleyel (93) au Mesnil-Amelot (77), en 25 minutes. Sa mise en service doit se faire en trois temps : une première partie en 2026, une deuxième en 2028 et une dernière en 2030.

Le tronçon compris entre Saint-Denis Pleyel (93) et Le Bourget Aéroport (93) aurait dû être mis en service pour les JO 2024, selon sa «faisabilité technique», avait souligné la Société du Grand Paris en 2019. Mais avait finalement expliqué que ce ne sera pas possible de tenir les délais.

En 2027

Ligne 18 (2/3)

Située dans le sud de Paris, la ligne 18 reliera – à terme – 10 gares, de Versailles-Chantiers (78) à l'aéroport d'Orly (94), en 30 minutes. Sa mise en service doit se faire en trois temps : une première partie en 2026, une deuxième en 2027 et une dernière en 2030. La deuxième partie réalisée reliera Orly (94) à Massy-Palaiseau (91).

En 2028

LIGNE 16 (2/2)

Initialement prévue pour 2030, la mise en service de la deuxième partie de la ligne 16 devrait finalement se faire plus vite que prévue. La Société du Grand Paris (SGP) a en effet annoncé lundi 22 février 2021 que ce tronçon compris entre Clichy-Montfermeil (93) et Noisy-Champs (77), en passant par Chelles (77), devrait voir le jour à l'horizon en 2028.

Ligne 17 (2/3)

Située dans le nord de Paris, la ligne 17 reliera – à terme – 9 gares, de Saint-Denis Pleyel (93) au Mesnil-Amelot (77), en 25 minutes. Sa mise en service doit se faire en trois temps : une première partie en 2026, une deuxième en 2028 et une dernière en 2030.

Le deuxième tronçon compris entre Le Bourget Aéroport (93) et Triangle de Gonesse (95) aurait dû être mis en service à l'horizon 2027. Finalement, après la partie comprise entre Saint-Denis Pleyel (93) et Le Bourget Aéroport (93) réalisée pour fin 2026, ce sera au tour de la deuxième partie comprise entre le Bourget Aéroport (93) et le Parc des Expositions (93) d'être réalisé pour 2028.

à l'horizon 2030

ligne 17 (3/3)

Située dans le nord de Paris, la ligne 17 reliera – à terme – 9 gares, de Saint-Denis Pleyel (93) au Mesnil-Amelot (77), en 25 minutes. Sa mise en service doit se faire en trois temps : une première partie en 2026, une deuxième en 2028 et une dernière en 2030.

Le troisième et dernier tronçon compris entre le Triangle de Gonesse (95) et Le Mesnil-Amelot (93) devrait être mis en service à l'horizon 2030. Une partie aérienne est d'ailleurs prévue à cet endroit, entre la gare Triangle de Gonesse et l'entrée sous l'aéroport Charles-de-Gaulle.

Ligne 18 (3/3)

Située dans le sud de Paris, la ligne 18 reliera – à terme – 10 gares, de Versailles-Chantiers (78) à l'aéroport d'Orly (94), en 30 minutes. Sa mise en service doit se faire en trois temps : une première partie en 2026, une deuxième en 2027 et une dernière en 2030.

La troisième et dernière partie de la ligne 18 – entre Versailles-Chantiers (78) et CEA Saint-Aubin (78) – devrait être réalisée à l'horizon 2030. Cette portion comptera alors 4 nouvelles stations (CEA Saint-Aubin comprise) dont celle de Saint-Quentin Est (78) et Satory (78).

Après 2030

LIGNE 15 OUEST

La ligne 15 Ouest doit relier Saint-Denis Pleyel (93) à La Défense (92) en seulement 13 minutes, contre plus du double aujourd'hui. Si les travaux préparatoires ont commencé en 2017, il n'en demeure pas moins que cette portion n'est pas jugée prioritaire, et fait donc partie de celle qui seront livrées après 2030.

Les 11 gares – dont 9 en correspondance avec le RER, le métro ou le tramway – ne seront donc mises en service qu'après l'échéance annoncée lors du lancement du projet. A terme, la ligne 15 Ouest, associées à la ligne 17, permettra de relier La Défense (92) à l'Aéroport Charles-de-Gaulle (95) en 34 minutes.

LIGNE 15 EST

Comprise entre Saint-Denis Pleyel (93) et Champigny Centre (94), la ligne 15 Est assurera une partie de la desserte et la mise en réseau des territoires de l’Est francilien. Au total, elle comprendra 12 gares en correspondance avec le RER, le métro et le tramway, sur 23 km de souterrain. Comme le tronçon Ouest, sa mise en service est désormais prévue pour 2031.