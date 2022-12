Solstice d'hiver : pourquoi le 21 décembre est-il le jour le plus court de l'année ?

Ce mercredi 21 décembre 2022, a lieu le solstice d’hiver. Dans l'hémisphère Nord, c’est le jour de l’année où la durée de la nuit est la plus longue, et celle du jour la plus courte.

Depuis des centaines d'années, le solstice d'hiver est célèbré dans de nombreuses cultures. Ce jour, qui est le plus court de l'année, marque symboliquement le retour progressif de la lumière. Mais il s'agit avant tout d'un événement astronomique, qui symbolise le début officiel de la période hivernale. Ce mercredi 21 décembre 2022, Le jour s'est ainsi levé à 8h41 et la nuit va tomber à 16h56, soit à peine huit heures et quinze minutes d'ensoleillement à Paris.

Quant au solstice d'hiver, qui ne dure qu'un instant, il a lieu à 22h48 et 10 secondes (heure de Paris). Il s'agit du moment exact où l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport aux rayons du soleil est la plus défavorable pour l'hémisphère Nord. Cette inclinaison de 23,4° par rapport à la verticale fait que le soleil ne monte pas aussi haut dans le ciel et redescend très vite.

Aujourd'hui, c'est le jour le plus court dans l'hémisphère nord (ou la nuit la plus longue), en ce 21 décembre, jour du #Solstice d'#hiver Si la durée du jour va commencer à augmenter, les #températures statistiques continuent à baisser par effet d'inertie atmosphérique pic.twitter.com/pueegcYVVD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 21, 2022

Attention toutefois à ne pas confondre les solstice d'hiver ou d'été (21 juin, soit la journée la plus longue) avec l'équinoxe. Ce dernier est le moment de l'année où le Soleil est au zénith sur l’équateur, et où le jour et la nuit ont exactement la même durée, soit 12 heures. L'équinoxe marque également un changement de saison, il signe le début du printemps (le 20 mars) ou de l’automne (le 23 septembre).