Grève SNCF : voici comment obtenir l'indemnisation de 200%

En raison de la grève des contrôleurs, plusieurs trains ont été annulés provoquant la colère des voyageurs ayant acheté un billet pour se rendre voir leurs proches. De ce fait, la SNCF prévoit une indemnisation à hauteur de 200% de leur billet. Découvrez la démarche à suivre.

Avec la grève des contrôleurs de la SNCF, tous les passagers ayant réservé un billet pour un train supprimé lors du mouvement social pourront bénéficier de l’échange de leur billet sans frais ou demander un remboursement via le moyen de paiement utilisé.

En plus de cela, et comme l’a annoncé la compagnie ferroviaire ce mercredi 21 décembre, les voyageurs ont le droit à une indemnisation à hauteur de 200% du prix du billet acheté et celle-ci «ne pourra en aucun cas être gérée en gare ou boutique», précise la compagnie.

Pour faire sa demande, il faut se rendre sur tout-oui.sncf.com. Une fois sur le site internet, il faut «démarrer une conversation» avec le robot conversationnel chargé d’orienter les utilisateurs vers le bon service.

Plusieurs choix sont par la suite proposés par le «chatbot». Il faut alors sélectionner «train supprimé» et renseigner «la date de voyage initiale», soit entre le 23 et le 26 décembre 2022. Le robot conversationnel demande alors aux utilisateurs si le train «a été supprimé suite au mouvement social». Une question à laquelle il faut répondre «oui».

Ensuite, le voyageur doit indiquer si le billet a été échangé ou annulé et s'il a bien reçu le message «annonçant la compensation exceptionnelle du train supprimé». Une fois la réponse saisie, l’internaute pourra enfin accéder au formulaire avec des indications précises pour le remplir.

Concernant les trains Ouigo, cette démarche ne fonctionnera pas. En effet, l’indemnisation se fait de manière automatique. «L’avoir vous parviendra par mail de manière automatique, dans les prochains jours», a expliqué la SNCF. Ainsi, les voyageurs concernés pourront toucher cette compensation d’ici au 3 janvier.