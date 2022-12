Paris : «attention aux faux éboueurs» qui réclament des étrennes, prévient la municipalité

C'est une vieille tradition, qui n'a pourtant pas sa place à Paris. Comme le rappelle la municipalité parisienne ce jeudi 22 décembre, les agents de la Ville n'ont pas l'autorisation de faire du porte-à-porte et d'installer un stand pour demander des étrennes.

«La fin et début d'année sont souvent synonymes de ventes de calendriers et de demandes d'étrennes à domicile. La Ville de Paris rappelle que les agents municipaux (éboueurs, égoutiers...) ne peuvent faire ces quêtes», communique la municipalité ce jeudi, invitant les Parisiens «à se méfier des arnaques et des faux éboueurs».

Ne pas hésiter à «éconduire les agents»

Une règle prise par avis préfectoral, qui interdit aux agents municipaux «de solliciter quelque gratification que ce soit». Une interdiction qui «vaut également pour les employés des sociétés privées assurant la collecte des déchets pour le compte de la Ville de Paris», ajoute la municipalité.

Par conséquence, la Ville invite tous les Parisiens «à éconduire les agents, ou personnes usurpant ce titre, qui se présenteraient à leur domicile pour demander des étrennes». Et de prévenir qu'«il s'agit sans doute de faux agents municipaux présentant des cartes professionnelles falsifiées».

En cas de doute ou si un agent se présente en ce sens, la municipalité parisienne conseille «d'être prudent», «de ne pas ouvrir la porte» et «d'appeler la police le cas échéant».