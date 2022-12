SNCF : «faire grève en cette période est une bêtise», affirme Loïk Le Floch-Prigent

«Faire grève en cette période est une bêtise», a affirmé ce jeudi dans Punchline sur CNEWS Loïk Le Floch-Prigent, ex-président de la SNCF.

«Pour moi, la grève est détestable». Invité de Punchline ce jeudi 22 décembre, Loïk Floch-Prigent est revenu sur la grève SNCF prévue les 24 et 25 décembre.

Alors que l'entreprise ferroviaire a annoncé que seuls 3 trains sur 5 circuleront ce week-end de Noël, le président de la SNCF de 1995 à 1996 a estimé que «le service public est un engagement».

Selon lui, le gouvernement et les dirigeants de la SNCF auraient pu éviter un tel scénario en prenant eux-mêmes le train, en discutant avec les premiers concernés, les clients.

Ce sont près de 200 000 personnes qui vont être affectées par le mouvement social.

«mauvaise reforme»

Pour ce chef d'entreprises, il y a un problème car la réforme de la SNCF qui a été menée est une mauvaise réforme qui a mis en place un système qui ne marche pas» a-t-il expliqué sur CNEWS, faisant référence à la réforme de 2018, qui a notamment fait disparaître le statut de cheminots pour les nouvelles embauches ou encore a ouvert à la concurrence.

Dans Punchline, il a affirmé que les salariés «sont malheureux car on ne les considère pas et qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu le dialogue avec le sommet». Pour Loïk Le Floch-Prigent, le manque de communication entre responsables et employés peut être la cause d'un mouvement de cette envergure.

Faire une grève en cette période «est une bêtise» d'après celui qui a également dirigé le groupe Gaz de France. «Cela peut conduire à des dérèglements civils plus importants» s'est-il inquiété.