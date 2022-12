Matthieu Valet : «La menace terroriste est très élevée, elle est omniprésente»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 23 décembre, Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, a expliqué que la menace terroriste était toujours «très élevée» en France.

Le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Matthieu Valet, est revenu, ce vendredi 23 décembre dans la Matinale de CNEWS, sur la menace terroriste qui plane toujours en France.

La menace terroriste «est très élevée et est omniprésente. On a la chance d’avoir des services de renseignements, on a la direction générale de la sécurité intérieure, on a le renseignement territorial et le renseignement de la préfecture de police de Paris», a expliqué Matthieu Valet.

«Ce sont les hommes de l’ombre que l’on ne voit pas parce que s’ils sont visibles, ils sont inefficaces. Ils travaillent dans l’ombre. Ils déjouent des dizaines d’attentats par an et sans eux on serait orphelins de pouvoir être protégés de ces terroristes qui viennent semer le chaos et faire des victimes», a-t-il ajouté.

Des églises vandalisées

Alors que les fêtes de fin d’année s’approchent à grand pas, plusieurs actes de vandalisme ont eu lieu dans des églises en ce mois de décembre poussant le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à renforcer la présence policières devant les lieux de cultes.

«A l’approche des fêtes religieuses de fin d’année, j’ai demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière et une présence à pied renforcée devant les lieux de culte», a écrit Gérald Darmanin.

Le jeudi 22 décembre, l’église Sainte-Anne d’Arvor de Lorient a été prise pour cible et la crèche de Noël y a été détruite. Des statues ont également été brisées au sol.

A Rouen, dans la nuit du 17 au 18 décembre, deux étudiants ivres ont escaladé l'église Saint-Maclou et ont projeté au sol un pinacle qui s'est brisé. Des dégradations ont aussi eu lieu à Paris, où l'église Saint-Roch (1er arrondissement) a été taguée de propos insultants.

Des faits similaires ont également été constatés à Nice (Alpes-Maritimes) et à Ambert (Puy-de-Dôme).