Prévisions de trafic : voici à quoi s'attendre pour ce week-end du Nouvel an

Dans ses prévisions de trafic pour ce week-end du Nouvel an, Bison futé ne prévoit pas de difficulté particulière, sauf dimanche 1er et lundi 2 janvier dans la moitié Est de la France, classée orange dans le sens des retours.

Alors que les vacances de fin d’année touchent à leur fin et que 2023 se profile, Bison futé a publié ses prévisions de trafic pour le passage à la nouvelle année. Si l’ensemble du territoire est classé vert dans les deux sens de circulation le 30 et 31 décembre, le trafic dans le sens des retours pourra en revanche être «difficile» le 1er et 2 janvier, particulièrement dans le Grand Est de la France, classé orange.

Vendredi 30 décembre

Pour la journée du vendredi 30 décembre, la circulation devrait rester fluide dans le sens des départs ainsi que des retours. L’ensemble du territoire est classé vert. Aucun bouchon n’est à prévoir.

Samedi 31 décembre

Tout comme la veille, le trafic du samedi 31 décembre devrait, lui aussi, rester fluide dans les deux sens de circulation. Bison futé ne s’attendant à aucune perturbation.

Dimanche 1er janvier

«Cette période concerne le dernier week-end des vacances scolaires de Noël et s’étend jusqu’au lundi 2 janvier. Alors que les élèves feront leur rentrée le mardi 3 janvier, les deux jours précédents risquent de connaître des difficultés dans l’Est du pays et en Île-de-France dans le sens des retours», a indiqué Bison Futé.

«Les retours des stations de sports d’hiver vers le reste du pays risquent de rencontrer des difficultés sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6», a ajouté le centre d'information routière.

De ce fait, dans le sens des retours, Bison futé déconseille de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 12h, d'éviter l’autoroute A6 à hauteur de la barrière de péage Fleury (Seine-et-Marne) de 14h à 19h ainsi que l’A7 entre Orange et Lyon de 16h à 20h.

De plus, concernant le secteur des Alpes, Bison futé recommande de ne pas emprunter l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon de 11h à 20h, la N90, entre l’Italie et Albertville de 15h à 19h, et le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, à cause d’une «attente supérieure à une heure».

Lundi 2 janvier

Alors que la reprise de l’école est prévue pour le lendemain, mardi 3 janvier, Bison futé prévoit également un trafic compliqué pour la journée du lundi 2 janvier dans le sens des retours. Et là encore, l’Île-de-France ainsi qu’une bonne partie des départements du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté ont été placés en vigilance orange.

En effet, «les premières difficultés en Île-de-France devraient apparaître vers 11h avec la période la plus chargée entre 16h et 20h», a indiqué Bison futé qui conseille de rejoindre la région parisienne avant 11h pour éviter toute perturbation.

Les services des prévisions de trafic autoroutier ont également recommandé de contourner l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult, en Yvelines, de 11h à 19h.

Dans le reste du territoire, Bison futé invite les automobilistes à éviter l’autoroute A35, entre Strasbourg et l’Allemagne, de 15h à 20h, et l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 12h à 14h.

À l’approche du réveillon de la Saint-Sylvestre, la Sécurité routière a en outre publié plusieurs messages de prévention au risque «alcool et conduite». Alors que 83 % des Français entendent consommer de l’alcool lors des festivités de la Saint-Sylvestre, selon un sondage de la Prévention routière, la déléguée générale de l’association, Anne Lavaud, a indiqué que «le facteur alcool est présent dans 29 % des accidents mortels» et «65 % des accidents mortels avec alcool ont lieu de nuit».

«Emprunter des petites routes, rouler lentement, boire du café ou sucer un bonbon à la menthe... Non, ça ne marche pas!», a martelé Anne Lavaud, relevant que les Français ne savent pas réellement estimer leur niveau d'alcoolémie.

Selon l'enquête, les jeunes (plus de 18 ans) vont consommer en moyenne cinq verres et plus, ce qui inquiète la Prévention routière. Et 11 % des Français vont consommer plus de huit verres.