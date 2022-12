Paris : voici les 5 meilleurs restaurants où fêter le Nouvel an 2023

Le réveillon approche et il y a de multiples façons de le célébrer. Pour ceux qui n’ont pas la place d’inviter des convives et qui veulent passer un bon moment entre proches, la solution du restaurant semble toute trouvée. Voici quelques tables réputées où se rendre le 31 décembre.

Daroco Bourse

Ce restaurant installé dans les anciens ateliers de couture de Jean-Paul Gaultier est réputé pour son design époustouflant. Ce décor se prêtera particulièrement bien au soir du réveillon. Au menu : carpaccio de langoustines et caviar Petrossian, tartare de veau à la truffe, suprême de volaille… Groupe Live et DJ prévus tout au long de la soirée.

Daroco Bourse, 6, rue Vivienne, Paris 2e (90 € par personne hors boisson)

©Daroco

Joia

Les fans d’Hélène Darroze pourront festoyer le soir de la Saint-Sylvestre avec un dîner d’exception : gougères, velouté de potimarron à la truffe, coquille Saint-Jacques, œuf parfait, chou farci au homard… Et pour le lendemain, un brunch haute-couture attend les gourmets.

Joia, 39, rue des Jeuneurs, Paris 2e (225€ par personne hors boissons)

Too Restaurant

Trinquer à minuit avec Paris à ses pieds, c’est ce que propose le nouveau restaurant Too qui jouit d’une vue imprenable depuis la nouvelle tour du 13e arrondissement. En plus d’un menu spécial (inspirations asiatiques, créé par Benjamin Six, avec un assortiment de desserts Benoît Castel) de la musique est annoncée pour la soirée (Deep House & Soul de DJ Jessy). Un pack Too Celebrate est même prévu. Il comprend deux nuits à l’hôtel, le dîner, le petit déjeuner et un cadeau surprise (1.500€).

Too Hôtel, Too Tac Tac, Too Restaurant, 65, rue Bruneseau Paris 13e (diner et soirée 150 €)

Ladurée

La Maison Ladurée a prévu un dîner d’exception pour fêter le Nouvel an sur la plus belle avenue du monde : les Champs-Élysées. Au menu dans son restaurant : vol-au-vent, caviar, homard, champagne… Le lieu est bien situé pour admirer le feu d’artifice prévu sur l’Arc de triomphe.

Ladurée, 75, avenue des Champs-Élysées, Paris 8e (240 € par personne)

Pouliche

La talentueuse Amandine Chaignot propose son menu signature pour la Saint-Sylvestre. Tourteau, Saint-Jacques, biche… de quoi se régaler avant d’accueillir 2023. A noter, deux services sont au programme : 19h15 et 21h45.

Pouliche, 11 rue d'Enghien, Paris 10e (à partir de 95 €)