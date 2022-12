Réveillon du 31 : emprunter des petites routes, rouler lentement... 7 Français sur 10 envisagent de «mauvaises» solutions pour rentrer après avoir bu à Nouvel an

Selon un sondage de la Prévention routière, mobilisée pour le réveillon du 31 décembre, sept Français sur dix envisagent encore des «mauvaises» solutions pour rentrer chez eux après avoir consommé de l'alcool.

Une campagne de sensibilisation toujours aussi nécessaire. Selon un sondage de la Prévention routière, mobilisée pour le réveillon du 31 décembre, sept Français sur dix envisagent encore des «mauvaises» solutions pour rentrer chez eux après avoir consommé de l'alcool.

Cette enquête fait écho à la campagne de sensibilisation intitulée «Bien rentrer» de la Prévention routière qui, pour la 13eannée, continue de sensibiliser le grand public, notamment les jeunes à adopter de bons réflexes durant les fêtes de fin d’année et d’anticiper de bonnes solutions de retour. L’association a donc dévoilé hier, jeudi 29 décembre, à l’occasion d’une conférence de presse, son baromètre des «Français, du Nouvel an et de l’alcool au volant».

Ainsi, 83 % des Français entendent consommer de l'alcool lors des festivités de la Saint-Sylvestre, avec une moyenne de 3,5 verres, dont 23 % prévoient d'utiliser leur véhicule personnel, selon l'enquête réalisée en ligne par l'institut d'études MOAI du 18 au 24 novembre auprès de 1.000 individus.

«Le facteur alcool est présent dans 29 % des accidents et le risque d'accident est multiplié par dix-huit chez les personnes alcoolisées», a souligné Anne Lavaud, déléguée générale de l'association, rappelant que dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (référence avant Covid), 20 personnes sont mortes sur les routes de France.

Selon l'enquête, les jeunes âgés de plus de 18 ans vont consommer en moyenne, cinq verres et plus, ce qui inquiète la Prévention routière. Et 11 % des Français vont consommer plus de huit verres.

«Ça ne marche pas !»

Face à ces chiffres inquiétants, la déléguée générale Anne Lavaud s’est dite «contrariée» en observant qu'«encore sept Français sur dix proposent des choses bizarres comme solution» pour rentrer chez eux après avoir bu de l'alcool.

«Emprunter des petites routes, rouler lentement, boire du café ou sucer un bonbon à la menthe... Non, ça ne marche pas!», a martelé Anne Lavaud, relevant que les Français ne savent pas réellement estimer leur niveau d'alcoolémie.

En plus des publicités à la télévision et à la radio, l’association a également décidé de distribuer 25.000 éthylotests au mois de décembre. Elle a également mis en place 40 ateliers de sensibilisation en France, pour que la population puisse prendre connaissance du risque de se déplacer avec des lunettes brouillant la vue, ou encore mesurer véritablement ce qu’est un verre d’alcool et les possibles conséquences pour un individu ayant 0,8 gramme d’alcool dans le sang.

Cette campagne de sensibilisation conserve toute son importance puisque, d’après la Sécurité routière, l’alcool au volant est l’une des premières causes de la mortalité routière. La limite autorisée est de 0,5 g d’alcool par litre de sang, ce qui correspond à deux verres.

«Dormir sur place, désigner avant le réveillon un capitaine de soirée, celui qui ne boit pas, tester son niveau d'alcoolémie et rentrer en taxi ou en transport en commun», sont les bonnes solutions, a insisté Anne Lavaud.