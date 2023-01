Chasse : 78 % des Français favorables à son interdiction le dimanche

Près de huit Français sur dix (78% ) se disent favorables à l’interdiction de la chasse le dimanche, selon un sondage mené par l’Ifop.

La chasse le dimanche a peu de défenseurs parmi la population. Un sondage dévoilé lundi par l’Ifop indique en effet que 78 % des Français sont favorables à ce que la pratique soit interdite le dernier jour de la semaine.

Alors qu’un projet de loi allant dans ce sens a été déposé au début du mois de décembre par le groupe Europe Ecologie-Les Verts (la proposition concerne aussi l’ensemble des week-ends, ainsi que les jours fériés et les vacances scolaires, mais devrait être réduite au dimanche pour lui donner plus de chance d’être adoptée), ce résultat pourrait donner du poids à ses défenseurs.

L’Assemblée nationale est divisée sur le sujet, avec des députés favorables et d’autres qui ne le sont pas dans tous les partis.

L'interdiction séduit dans tous les camps politiques

Le sondage montre d’ailleurs qu’il n’existe pas réellement de clivage politique sur la question, puisque même si la gauche est largement favorable à l’interdiction de chasser le dimanche (87 %, dont 96 % pour EELV), les partisans du Rassemblement national le sont aussi, à 79 %, tout comme les électeurs de Renaissance (ex-LREM). La droite est légèrement plus divisée sur la question, même si 67 % de ses sympathisants se sont prononcés pour l’interdiction.

Par ailleurs, il est à noter que les sondés habitant en agglomération parisienne sont nettement plus demandeurs de cette interdiction de la chasse le dimanche (88 %) que ceux des communes rurales (75 %) ou des villes de province (76 %).

Concernant les classes d’âge, les moins de 35 ans sont 76 % à y être favorable, les plus de 35 ans 78 % (dont 81 % pour les 65 ans et plus).

L’étude de l’Ifop a également demandé aux sondés d’indiquer s’ils se sentent en sécurité lorsqu’ils se promènent dans la nature en période de chasse. Non, ont indiqué 70 % d’entre eux. Cette fois, ce sont les habitants des communes rurales qui se montrent les plus inquiets (74 %) par rapport aux habitants de l’agglomération parisienne (67 %).