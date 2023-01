Code de la route : voici les infractions les plus commises par les Français en 2022

Près de 40 millions de contraventions ont été distribuées en France en 2022, soit le double de l’année 2021, avec près de 20,1 millions d’amendes. Sur le podium des infractions relevées, on retrouve les excès de vitesse, les stationnements non payés ou encore les stationnements gênants.

Une année record. Alors que nous venons tout juste d’en terminer avec 2022, le site Auto-moto.com révèle que pas moins de 40 millions de contraventions ont été dressées tout au long de l’année en France, avec notamment 15,1 millions d’excès de vitesse. Viennent ensuite les mauvais paiements de stationnement (11,1 millions) et les stationnements gênants (7 millions). Au total, un jackpot d’un peu plus d’1,7 milliard d’euros pour l’État.

Ce n’est pas une surprise, l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière note que 21,5 millions de véhicules ont été flashés par les 4.300 radars installés sur l’ensemble du territoire en 2022. Si un tiers de ces flashs n’ont pas été retenus, 14,33 millions d’amendes ont été données, auxquelles on peut ajouter les 711.799 excès de vitesse relevés par les forces de l’ordre, et les 76.821 par les agents municipaux.

Jacpkot pour l'État français

Il s’agit des infractions les plus rentables pour l'État. Hors majoration, ils devraient rapporter plus de 750 millions d'euros en 2023. Il faut dire que le tarif des amendes pour excès de vitesse va de 70 à plus de 3.500 euros. Une partie de la recette des PV sert à acheter et entretenir les radars, mais aussi à financer la sécurité routière et à développer les transports en commun des collectivités locales. Le reste du magot contribue à désendetter l’État, qui se versera près de 700 millions d'euros en 2023.

Sur la deuxième place du podium, on retrouve les mauvais paiements de stationnement avec 11,1 millions d’infractions. Ensuite viennent les stationnements gênants ou dangereux, avec 7 millions de contraventions. Dans la suite du classement, on retrouve les infractions aux règles administratives, (comme l’absence de contrôle technique) avec 1,62 million de PV dressés. Elles devancent les infractions aux règles de conduite (portable au volant, conduite sans ceinture…) pour lesquelles 1,48 million de contraventions ont été distribuées.

Enfin, les infractions aux règles de priorité (829.000) les délits routiers (fuite, conduite sans permis, défaut d’assurance) avec 679.328 contraventions, les infractions aux équipements (306.500), et les défauts techniques (177.000) viennent compléter le classement.

Radars plus perfectionnés

D’après Auto-Moto, les nouveaux modèles de radars bien plus perfectionnés viendraient expliquer ces chiffres importants et surtout cette augmentation par rapport à l’année 2021, ainsi que certaines mesures liées au Covid-19 qui ont réduit l’usage des véhicules, et donc le nombre de contraventions.

La tendance semble toutefois de nouveau se diriger vers une augmentation en 2023 avec la possibilité donnée aux municipalités de se doter de leurs propres radars.