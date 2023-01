Île-de-France : des navettes autonomes sur la Seine mises en service en 2024

Après le raté des Sea Bubbles, présentés comme devant être les premiers «taxis volants» sur la Seine, de nouveaux projets prennent forme pour 2024. Dès le printemps, plusieurs navettes fluviales électriques et autonomes assureront la liaison entre la banlieue et le centre de Paris.

A l'issue du comité des mobilités Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le ministre délégué chargé des transports, Clément Beaune a annoncé les trois projets de démonstrateurs de bateaux autonomes propres qui seront expérimentés à l'occasion des Jeux de Paris 2024, dans le cadre de l'appel à projets lancé par Voies navigables de France (VNF).

Trois projets pour autant de consortiums, qui ont imaginé trois bateaux différents, 100 % électriques et accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), mesurant 10, 12 et 15 mètres, permettant de transporter respectivement 35, 12 et 50 personnes.

Parmi eux, le consoritum formé par RiverCat France et l'entreprise Norvégienne HYKE qui sera chargé de la ligne qui reliera, à partir de juillet 2024, les villes de Juvisy-sur-Orge et Soisy-sur-Seine, en passant par Ris-Orangis. Une expérimentation gratuite jusqu'à la fin des JO, qui pourra être prolongée voire pérenisée en cas de succès.

«Vitrine de la mobilité innovante»

«Ce nouveau mode écoresponsable, spacieux et alternatif permettra de relier Paris et sa banlieue», se félicite RiverCat, qui porte l'ambition d'«offrir aux Franciliens un moyen de transport agréable et responsable ainsi qu'une vitrine de la mobilité innovante lors des Jeux Olympiques de Paris 2024».

«La première ligne reliera Alfortville à Issy-les-Moulineaux avec des départs quotidiens toutes les 20-30 minutes et la seconde, Soisy-sur-Seine à Juvisy-sur-Orge via Ris-Orangis aura des départs toutes les 15 minutes du lundi au samedi avec des départs ponctuels le dimanche», communique le groupe, qui ambitionne à terme de créer un réseau de 4 lignes fluviales couvrant une distance de 52 km.

Un projet ambitieux avec une première ligne entre Soisy-sur-Seine (91) et Beaugrenelle à Paris (75) en passant par Alfortville (94) et la Bibliothèque nationale de France (BNF), secondée par une autre qui ira d'Alfortville (94) à Beaugrenelle (75), et une troisième entre Maisons-Alfort (94) et la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt (92).

En outre, une quatrième ligne, toujours à l'étude, pourrait être proposée durant les JO de Paris 2024 à destination des sportifs et autres «officiels» de l'événement, entre Saint-Denis (93) et La Défense (92), en passant par Saint-Ouen (93), Pont de Clichy (92) et Courbevoie (92).

Des navettes haut-de-gamme

«Qu'il s'agisse d'un trajet domicile-travail, d'un trajet quotidien de loisirs, d'un trajet touristique ou les trois combinés, nous proposons un service avec une gamme de bateaux adaptés (spacieux, embarquement des vélos, rapides ou non...) au type de service attendu», explique RiverCat, qui espère intéresser les Franciliens tout comme les touristes de passage.

Sur ces bateaux, quelle que soit leur taille, tout sera pensé pour répondre aux besoins des passagers, avec des embarcations accessibles aux personnes à mobilité réduite, des emplacements vélos, des places assises, abritées et chauffées, ainsi que d'autres services tels que l'accès au wifi ou à un espace restauration.