Réforme des retraites : vers une mobilisation monstre des syndicats ?

Alors que le gouvernement s’apprête à dévoiler ce mardi 10 janvier sa réforme des retraites, le recul de l’âge de départ à 64 ans passe mal du côté des syndicats, et une mobilisation pourrait voir le jour dans les prochaines semaines, voire les prochains jours.

Ce mardi 10 janvier, le gouvernement d’Elisabeth Borne doit présenter sa réforme des retraites avec une proposition qui fait d’ores et déjà parler : le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’allongement de la durée de cotisation, qui passerait à 43 ans avant l’horizon 2035.

Si l’exécutif tente, à travers cette idée, de combler les déséquilibres du système des retraites, celle-ci n’est pas au goût de tout le monde… et surtout pas des syndicats. Et ces derniers doivent se réunir ce mardi en fin de journée pour décider de la réponse à apporter au gouvernement et, probablement, fixer une journée de mobilisation.

De nombreuses voix syndicales se sont déjà élevées pour montrer leur mécontentement quant au projet du gouvernement. Du côté de la CFDT, premier syndicat de France, le secrétaire général Laurent Berger a prévenu, dans les colonnes du Parisien, qu’il «n’y aura pas de deal» avec son organisation, qui s’oppose à une réforme «avec une mesure d’âge». «La CFDT est prête à appeler les salariés à se mobiliser», a-t-il dit.

«Si Elisabeth Borne continue de penser que la bonne réforme, c’est le report de l’âge légal, on fera tout pour que le gouvernement recule. Et on utilisera tous les leviers qui sont les nôtres !», a-t-il ajouté.

Une forte mobilisation n’est donc pas à exclure. Un avis partagé par Force Ouvrière (FO) extrêmement opposée à la proposition du gouvernement. Le syndicat a d'ailleurs exigé l'abandon de tout projet visant à repousser l'âge légal de départ à la retraite et/ou augmenter le nombre d'annuités de cotisations. Le cas échéant, FO promet de mener «la bataille».

«Pour FO, si la réforme des retraites est pour le gouvernement la mère des réformes, les retraites seront pour nous la mère des batailles», a averti le syndicat.

#ReformeDesRetraites, c'est non !



A son tour, la CGT compte déjà passer à la vitesse supérieure avec une journée d’action prévue ce jeudi 12 janvier. Samedi dernier, sur France inter, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a fustigé cette réforme des retraites proposée par le gouvernement qui, selon lui, est la même que les huit dernières réformes.

«C'est la huitième réforme depuis 1993 et les huit proposent la même chose : travailler plus longtemps ou cotiser plus longtemps», a-t-il dit, promettant de «fortes mobilisations» si l’exécutif ne revoit pas sa copie.