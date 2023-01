Paris : une campagne lancée par les Ecologistes pour dire «non» aux trottinettes électriques

Les trottinettes électriques en libre-service pourraient disparaître de la capitale, si les Parisiens le décident le 2 avril prochain, lors d'une «votation». En attendant, une campagne pour dire «non» aux trottinettes électriques a tout de même été lancée par les écologistes.

C'est officiel, la maire de Paris ne veut plus des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale. Interrogée à ce sujet dans Le Parisien ce week-end, Anne Hidalgo explique en effet qu'«il y a un vrai problème avec le free-floating», qui est une pratique selon elle «pas écolo». «Mais je respecterai le vote des Parisiens, même s'il est contraire à ce que j'aimerais», a-t-elle lancé, affichant clairement son sentiment sur la question, alors qu'une «votation» sera bientôt organisée à ce sujet.

La campagne est lancée

Un sentiment partagé par son adjoint aux mobilités, l'écologiste David Belliard, qui ne cache pas son avis sur la question. En septembre dernier, il expliquait déjà «faire un constat mitigé, voire plutôt négatif des services de trottinettes électriques en free-floating, sur des questions de sécurité, de partage de l'espace public et environnementales», invoquant «un rapport coût-bénéfice qui ne serait pas positif». Une prise de position qui le pousse aujourd'hui à lancer une campagne pour dire définitivement «non» aux trottinettes électriques.

«Le 2 avril, nous pourrons voter si oui ou non nous voulons continuer avec les trottinettes en libre-service. Mon choix est fait. Dangereuses, encombrantes, pas écolos, pour apaiser nos rues, disons NON aux trottinettes électriques en free-floating», écrit-il notamment, appelant les Parisiens qui partagent son constat à se mobiliser au travers de la campagne «Apaisons nos rues». Et pour être tenus au courant de cette mobilisation, ces derniers sont invités à s'inscrire sur une adresse dédiée, apaisonsnosrues.fr.

Un «petit collectif», selon David Belliard, qui s'est créé «avec un groupe plutôt proche des écologistes» et «ayant pour vocation de défendre des rues plus apaisées». Si une première rencontre en visio est déjà programmée «pour évoquer les différentes formes de mobilisation possible», explique l'élu ce dimanche, la suite pourrait donc se jouer sur le terrain, avec la distribution de tracts et une campagne numérique.

Un collectif qui a également pour vocation de «travailler avec d'autres initiatives éventuelles», soutient l'élu, qui appelle le plus grand nombre à les rejoindre, et ce «au-delà des clivages partidaires», précise-t-il.