Démographie : la France compte plus de 68 millions d'habitants, malgré une natalité au plus bas depuis 1946

Une hausse sous forme de trompe-l'œil. L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, ce mardi 17 janvier, les données de la démographie française en 2022. Si la France compte plus de 68 millions d'habitants, son taux de natalité est au plus bas depuis l'après-guerre.

Au 1er janvier 2023, ce sont 68.043.000 Français qui vivaient sur le territoire. Parmi eux, 65,8 millions habitent en métropole et 2,2 millions dans les départements et territoires d'Outre-mer.

En 2022, en France, le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, atteint son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à + 56 000.

Au total, le solde démographique atteint +56.000 individus en 2022, soit une hausse de seulement 0,08% de la population. Un taux au plus bas depuis 1946, après la Seconde Guerre mondiale.

Première donnée inquiétante, le taux de fécondité est en baisse, à 1,80 enfant par femme, quand il était de 1,84 l'année précédente. La France a ainsi vu naître 723.000 bébés, 19.000 de moins qu'en 2021. C'est encore une fois le plus faible nombre de naissances depuis l'après-guerre.

En moyenne, les femmes sont âgées de 31 ans lorsqu'elles accueillent leur premier enfant, contre 29,4 ans il y a une vingtaine d'années. Autre donnée inquiétante, le taux de mortalité infantile a augmenté de 3,7 à 3,9 enfants pour 1.000 naissances.

La progression de la population n'est ainsi due qu'au solde migratoire positif. Entre les arrivées et sorties de territoire, ce chiffre s'élève à +161.000 personnes.

Face à constat clair de chute de la natalité, l'Union nationale des associations familiale (Unaf) exhorte le gouvernement à relancer «la politique familiale» et propose la création d'un «service public de la petite enfance» et une meilleure «indemnisation du congé parental».

Avec 667.000 décès (5.000 de plus qu'en 2021, déjà marquée par la pandémie de Covid-19), la France accuse une mortalité toujours supérieure à l'avant-pandémie (+8,8% en comparaison avec 2019).

L'Insee explique ce phénomène par un vieillissement accru de la population, notamment de la génération baby-boom. De même, l'année 2022 a été marquée au niveau sanitaire par le variant Omicron et les périodes de canicule estivales. Ainsi, 21,3% des Français ont plus de 65 ans, quand ils n'étaient que 17,1% il y a dix ans. En proportion, les personnes plus âgées rattrapent les plus jeunes, puisque 23,5% de la population a moins de 20 ans.

Enfin, l'espérance de vie à la naissance est restée stable par rapport à 2020 et 2021 : 79,3 ans pour les hommes et 85,2 pour les femmes. Un âge inférieur de 0,4 an par rapport à 2019.