Démographie : en Île-de-France, la population baisse à Paris mais augmente fortement en Seine-Saint-Denis, selon l’Insee

L’Insee a publié, ce jeudi 29 décembre, son étude de la population en France, région par région au 1er janvier 2020. D’après ces nouvelles données, la population à Paris diminue, mais augmente fortement en Seine-Saint-Denis.

L'Île-de-France reste la région la plus peuplée. L’Insee a publié ce jeudi 29 décembre, son étude recensant la population en France, région par région au 1er janvier 2020. D’après ces nouvelles données, la population à Paris diminue, mais augmente fortement en Seine-Saint-Denis.

Avec un taux d’augmentation de la population à hauteur de 0,8% en moyenne par an, l'Île-de-France reste la région la plus peuplée de France. Au total, 12.271.794 habitants y vivent, loin devant l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne. Elle représente d’ailleurs actuellement près de 1/5e de la population métropolitaine.

En revanche, la population est stable dans les Hauts‑de‑France, le Grand Est, en Normandie, Centre‑Val de Loire et Bourgogne‑Franche‑Comté.

12 400 habitants par an en moins pour la capitale

Néanmoins, Paris connaît depuis maintenant neufs années consécutives, une baisse de la population. En effet, entre 2014 et 2020, la capitale a perdu en moyenne 12 400 habitants par an.

Selon l’Insee, cette diminution s’explique principalement par le «creusement du déficit migratoire apparent» durant ces années, soit une diminution de 1,2% par an, tandis qu’il était de moins de 0,8% entre 2009 et 2014.

À noter que les Parisiens sont toujours plus nombreux à déménager. Ces départs successifs sont dû notamment au coût particulièrement élevé du logement, dont l’offre de logements à taille familiale diminue également.

Si ces chiffres sont basés pour l’année 2020, il est aussi possible que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé les habitudes des Franciliens, dont ceux témoignant du désir d’un nouveau cadre de vie furent nombreux.

Seine-Saint-Denis, le département le plus dynamique

Si la population de Paris diminue, cette dynamique diffère d’un département à l’autre. C’est le cas de la Seine-Saint-Denis, département francilien le plus dynamique sur le plan démographique et ce, depuis 2014.

Il gagne chaque année 14 000 habitants, soit une augmentation de 0,9% par an, avec au total, 1.655.422 habitants en 2020.

Ces chiffres seraient liés à la jeunesse de sa population favorisant un faible taux de mortalité, expliquant ainsi un solde naturel très élevé à hauteur de 1,3% d’augmentation.

L’Insee justifie cette méthode de calcul sur des cycles de collecte de cinq ans, pour des raisons de pertinence et une vue plus globale sur la démographie. Prévue initialement pour l’année 2021, la situation sanitaire avait conduit à reporter la publication de cette étude à 2022.