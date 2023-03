Grève du 7 mars : qu'est-ce que le «Blocus Challenge» lancé par le député LFI Louis Boyard et qui fait polémique ?

Ce dimanche 5 mars, le député insoumis Louis Boyard a lancé sur ses réseaux sociaux le «Blocus Challenge», appelant les étudiants et lycéens à poster leurs «plus belles photos» de blocages d'établissements, le 7 mars, lors de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Un concours qui fait beaucoup de bruit. Alors que le mardi 7 mars, journée de mobilisation contre la réforme des retraites, approche à grand pas, le député LFI Louis Boyard souhaite impliquer les étudiants au maximum.

Ainsi, l’élu du Val-de-Marne a lancé, ce dimanche, sur ses réseaux sociaux, le «Blocus Challenge». Les règles de ce «jeu» consistent à poster «les plus belles photos» de blocages d’établissements, qu’il s’agisse d’un lycée ou d’une université.

On lance le #BlocusChallenge !





Contre macron et sa réforme, le #7mars bloque ta fac ou ton lycée





Poste la plus belle photo de ton blocus avec le hashtag #BlocusChallenge





On tirera au sort une des photos et on emmène l’équipe de bloqueurs visiter l’Assemblée nationale pic.twitter.com/ZU0DigheGD

— Louis Boyard (@LouisBoyard) March 5, 2023