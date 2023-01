Grève SNCF : à quelles perturbations s'attendre ce vendredi 20 janvier ?

Au lendemain de la mobilisation générale contre la réforme des retraites, des perturbations dans les transports franciliens, bien qu'isolées, sont toujours recensées. C'est notamment le cas dans les RER et trains de la banlieue parisienne.

Le trafic ferroviaire est encore perturbé ce vendredi 20 janvier en Île-de-France, au lendemain des manifestations contre la réforme des retraites.

En effet, SNCF Voyageurs a indiqué que des «mouvements sociaux locaux» étaient toujours en cours. Ainsi, la compagnie ne prévoit que 1 train sur 2 pour le RER C, 2 trains sur 3 sur les lignes D, H, N et U, et 9 trains sur 10 sur la E, selon un communiqué.

Le service doit en revanche revenir à la normale sur les lignes A, B, J, K, L, P et R.

Pour rappel, le trafic a été très perturbé jeudi sur le réseau SNCF de la région parisienne, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec en particulier moins de 1 train sur 10 sur une demi-douzaine de lignes, et de nombreuses gares non desservies.

LA RATP annonce un retour à la normale

A l'inverse des lignes SNCF, la RATP a indiqué un retour à la normale ce vendredi.

Jeudi, le trafic des métros et RER de la RATP en région parisienne était «très perturbé». La situation était meilleure pour les autobus, mais avec tout de même une douzaine de lignes interrompues.