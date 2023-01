Inflation : les boulangers manifestent contre l’envolée des prix de l’énergie

Les boulangers français se mobilisent ce lundi 23 janvier contre l’inflation et l’augmentation brutale des tarifs énergétiques, à l’appel du Collectif pour la Survie des Boulangers et de L'Artisanat.

La colère gronde depuis quelques mois dans la profession. A l’appel du Collectif pour la Survie des Boulangers et de L'Artisanat, les boulangers français se mobilisent ce lundi 23 janvier à Paris contre l’inflation et l’augmentation brutale des tarifs énergétiques.

Appelé à se réunir dès 14h sur la place de la Nation, le cortège a prévu de se disperser à 17h sur la place du Bataillon du Pacifique. Sur son parcours, il doit traverser l’avenue du Trône, la place de l’île de la Réunion, le boulevard de Picpus, le boulevard de Reuilly et le boulevard de Bercy.

Fin octobre, une centaine de boulangeries artisanales avaient déjà participé à une journée morte, refusant d’ouvrir leurs portes pour dénoncer les prix démesurés de l’énergie. Autre corps de métier touché par cette problématique, les bouchers-charcutiers ont aussi manifesté devant l’Assemblée nationale le 29 novembre dernier.

Les boulangers mis à mal par le coût de l’énergie

Les 33.000 boulangers répartis dans toute la France sont durement touchés par l’inflation et la hausse massive des prix de l’énergie. La colère gronde ces derniers mois dans la profession et, plus largement, dans l’ensemble de l’artisanat français. Par exemple, une boulangerie de Feucherolles (Yvelines) va voir sa facture mensuelle d’électricité passer de 3.000 à 30.000 euros dès mars 2023 en raison du renouvellement de son contrat avec EDF.

Cette situation économique de plus en plus précaire pousse de nombreux commerces à licencier pour survivre. Pour illustrer cette tendance, une patronne de trois boulangeries à Longperrier (Seine-et-Marne) a dû se séparer de quatre salariés ces dernières semaines pour éviter de mettre la clé sous la porte.

Les aides gouvernementales jugées insuffisantes

L’Etat a mis en place des mesures ciblées pour aider les artisans français. Début janvier, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé que les boulangers pourront résilier leurs contrats énergétiques sans frais en cas de hausse des prix prohibitive. Il a annoncé que les petites entreprises pourront bénéficier d'un report de charges sociales et fiscales pour préserver leur trésorerie, ainsi que d'un étalement du paiement de leurs factures.

Le gouvernement a aussi exigé des fournisseurs d'énergie qu'ils fassent apparaître plus clairement sur les factures de leurs clients les remises dont ils bénéficient au titre de l'«amortisseur électricité». Cette mesure, mise en place à l'automne dernier, consiste pour l'Etat à prendre en charge une partie des frais énergétiques des artisans.

Enfin, le gouvernement a mis en place des guichets d’aide pour aider les boulangers au paiement des factures de gaz et d’électricité. Au total, une enveloppe de 12 milliards d’euros a été accordée par l’Etat pour soutenir les PME face à l’inflation et la crise énergétique.

Toutefois, les nombreuses mesures mises en place par l’exécutif ont été jugées insuffisantes par une partie des artisans de France. «Aujourd’hui, ces mesurettes sont des pansements, non pas pour sauver le soldat, mais pour lui donner l’espoir qu’il va être sauvé», a confié Sahad Zerzour, maître artisan boulanger, sur CNEWS.