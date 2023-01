Grève contre la réforme des retraites : un TGV sur trois mardi 31 décembre, très peu de Transiliens et TER

La circulation des TGV sera «fortement perturbée» mardi 31 décembre, jour de mobilisation contre la réforme des retraites, et très peu de trains régionaux TER et Transiliens circuleront.

La grève de mardi 31 décembre, deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, sera encore très suivie dans les transports ferroviaires. La circulation des TGV sera «fortement perturbée» et très peu de trains régionaux TER et Transiliens circuleront, a annoncé dimanche la SNCF.

Sur les TGV, la SNCF s'attend à voir circuler un train sur trois en moyenne : deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est comme dans le Sud-Est, un sur quatre sur l'arc Atlantique et deux sur cinq pour ses Ouigo. Sur les lignes province à province, seul un train sur trois circulera.

Le trafic des trains régionaux sera encore plus affecté avec deux TER sur 10 en moyenne. Un plan de transport sera communiqué ultérieurement par la SNCF dans chacune des régions.

prévisions similaires à la première journée de grève

En Ile-de-France, la SNCF prévoit un train sur trois sur les lignes de RER A, B, et les Transiliens H et U ; un train sur quatre sur la ligne de Transilien K; et un train sur 10 pour les lignes de RER C et D (en partie fermées), le RER E, et les Transiliens J, L, N, P et R, selon un communiqué. Les lignes 4, 11 et 13 du tramway fonctionneront normalement.

Le trafic des Intercités sera également «très fortement perturbé» : aucun train ne circulera à l'exception d'un aller-retour sur les liaisons Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Les trains de nuit seront eux totalement interrompus les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.

Côté international, les trains connaîtront des sorts divers: la circulation des Eurostar et Thalys fonctionnera quasi normalement mais le trafic des TGV sera «fortement perturbé» entre la France et la Suisse (Lyria).

«Les prévisions sont globalement similaires» à celles de jeudi dernier, qui marquait la première journée de mobilisation, a indiqué la SNCF à l'AFP.

Dans son communiqué, SNCF voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent «d'annuler ou reporter leurs déplacements» et de «privilégier le télétravail». Les usagers sont invités à «vérifier la circulation des trains» lundi dès 17H sur les sites et applications de la SNCF.