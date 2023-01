Grève contre la réforme des retraites : les prévisions du mardi 31 janvier à la RATP, ligne par ligne

De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau RATP mardi 31 janvier, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Les voici en détail.

Une nouvelle journée noire dans les transports. Alors que le réseau SNCF sera fortement perturbé mardi 31 janvier, les lignes de la RATP seront également touchées par le mouvement de grève contre la réforme des retraites.

L'établissement public a mis à jour ses prévisions de trafic, ce dimanche 29 janvier à 17h.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 31 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et légèrement perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway) pic.twitter.com/PNc89lCAQm — RATP Group (@RATPgroup) January 29, 2023

Métro : «trafic très perturbé»

Ligne 1 et 14 : trafic normal avec risque de saturation (fermeture de la ligne 14 à 22h en raison des travaux liés aux prolongements).

Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation.

Ligne 3 bis : ligne fermée toute la journée.

Ligne 2 : ouverte entre 5h30 et 20h00, 1 train sur 2.

Lignes 7, 7bis, 9 et 12 : ouvertes uniquement aux heures de pointe (7h30-9h30 et 16h30-19h30). 1 train sur 3 pour la 7 et la 7bis, 1 train sur 2 pour la 9 et 1 train sur 4 pour la 12.

Ligne 3 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe entre Pont de Levallois - Bécon et Havre-Caumartin (la ligne est fermée toute la journée entre Havre-Caumartin et Gallieni).

Ligne 5 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointes entre Bobigny - Pablo Picasso et Gare du Nord (la ligne est fermée toute la journée entre Gare du Nord et Place d'Italie).

Ligne 8 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe entre Créteil - Pointe du Lac et Reuilly-Diderot (la ligne est fermée toute la journée entre Reuilly-Diderot et Balard).

Ligne 11 : 1 train sur 3 le matin et 1 train sur 5 l'après-midi, uniquement entre Mairie des Lilas et Belleville aux heures de pointes (la ligne est fermée toute la journée entre Belleville et Châtelet).

Ligne 13 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe entre Saint-Denis - Université et Asnières-Gennevilliers - Les Courtilles et Invalides (la ligne est fermée toute la journée entre Invalides et Châtillon - Montrouge).

Ligne 6 : 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Denfert-Rochereau, entre 6h30 et 9h30 le matin et entre 15h30 et 19h30 l'après-midi (la ligne est fermée toute la journée entre Denfert-Rochereau et Charles de Gaulle - Etoile).

Ligne 10 : 1 train sur 3 sur toute la ligne, uniquement le matin (les horaires précis de circulation seront communiqués le 30 janvier à partir de 17h00).

RER : trafic «très perturbé»

RER A : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Les fiches horaires ainsi que les horaires des premiers et derniers départs seront disponibles le 30 janvier à partir de 17h00 sur le site du RER A. A noter qu'il n'y aura pas de changement de train nécessaire à Nanterre - Préfecture.

RER B : en moyenne, au nord de Châtelet - Les Halles 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures creuses (la ligne fermera à partir de 22h45 pour travaux), au sud de Châtelet - Les Halles 1 train sur 2 aux heures de pointes et 1 train sur 3 aux heures creuses. Les fiches horaires ainsi que les horaires des premiers et derniers départs seront disponibles le 30 janvier à partir de 17h00 sur le site du RER B. A noter que le changement de train est nécessaire à Gare du Nord.

Bus : trafic «légèrement perturbé»

En moyenne, 8 bus sur 10 circuleront sur l'ensemble du réseau. Une information précise sera faite le 30 janvier à partir de 17h00, indique la RATP.

Sur le réseau noctilien, le trafic sera normal.

Tramway : TRAFIC «LÉGÈREMENT PERTURBÉ»

En moyenne, 8 tramways sur 10 circuleront sur l'ensemble du réseau. Une information précise sera faite le 30 janvier à partir de 17h00.

RER et transiliens

Les RER C, D et E ainsi que les transiliens (H,J,K,L,N,P,R,U) sont exploités par la SNCF.

La circulation des trains pourrait être perturbée du lundi 30 janvier à 19h au mercredi 1er février 6h. Les informations détaillées seront disponibles le 30 janvier à partir de 17h00 sur le site de Transilien.