It-bag, must-have, corner... Ces anglicismes ont désormais des équivalents en français

La Commission d’enrichissement de la langue française a publié mercredi 25 janvier au Journal officiel une dizaine de termes permettant d’éviter les anglicismes utilisés dans le domaine de la mode et du commerce.

L’anglais, devenu la langue internationale, gagne du terrain en France. La Commission d’enrichissement de la langue française a publié au Journal officiel une dizaine de termes permettant d’éviter les anglicismes utilisés dans divers domaines, comme la mode ou le commerce.

Parmi les traductions françaises recommandées pour le premier secteur, on retrouve «icône de la mode» pour «it-boy» ou «it-girl», «sac iconique» pour «it-bag» et «essayer-acheter» pour «try before you buy it».

Dans le domaine du commerce, lui-aussi friand d'anglicismes, «shop-in-shop» devient «espace-boutique» et «click and mortar» se traduit par «physique et en ligne». Enfin, le «digital native vertical brand» (DNVB) a pour équivalence «marque intégrée née en ligne» (MINEL).

D’un point de vue plus généraliste, les termes anglais «corner», «lifestyle» et «must have» correspondent respectivement à «emplacement promotionnel», «style de vie» et «incontournable».

faciliter Une communication claire et accessible

D’après la commission, l’objectif de cette démarche est de mettre «à la disposition des services de l’Etat comme des acteurs économiques un vocabulaire français adapté aux besoins d’une communication claire et accessible au plus grand nombre».

En 2021, 268 éléments de langage courant ont été examinés par près de 400 experts avant leur adoption au Journal officiel, selon le dernier rapport du ministère de la Culture publié en 2022.