Picardie : le gouvernement teste la semaine de 36 heures sur 4 jours pour des fonctionnaires

Le gouvernement a mis en place la semaine de 36 heures en quatre jours pour les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation sur le bien-être au travail.

Mieux partager le temps de travail. C’est l’objectif d’une expérimentation menée par le gouvernement en Picardie auprès des agents de l’Urssaf, qui pourront désormais travailler 36 heures sur une semaine de quatre jours, a dévoilé le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, ce mardi 1er février.

«Globalement, les Français sont favorables à plus de liberté dans leur organisation, même si tous n’ont pas envie de cumuler 35 heures sur quatre jours», a précisé Gabriel Attal dans L’Opinion. «Je crois que beaucoup de Français aspirent à travailler différemment», a-t-il estimé.

offrir plus de temps libre

Et pour cause, en particulier depuis la pandémie de Covid-19, la semaine de quatre jours est en train de prendre une toute nouvelle dimension, notamment en raison de la volonté des salariés d’avoir plus de temps libre pour leur famille ou pour des loisirs, et de consacrer moins de temps à leur travail. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par le groupe Manpower qui confirme la volonté de plus d’un Français sur trois de sacrifier jusqu'à 5 % de son salaire pour obtenir une semaine de travail de quatre jours.

Le principe est simple : il s’agit d’offrir aux salariés d’une entreprise, ou d'un service public, la possibilité de travailler quatre jours par semaine, au lieu de cinq, tout en conservant le même salaire. Autrement dit, il s’agit de mieux partager le temps de travail pour répondre aux besoins des salariés (temps libre, obligations familiales, loisirs…) et pour permettre aux entreprises de gagner en productivité.

En effet, plusieurs études ont montré que des salariés heureux travaillent mieux, et que des salariés qui ne travaillent que quatre jours par semaine sont plus productifs, car plus investis dans leurs missions quotidiennes, et plus libres d’organiser leur emploi du temps comme ils le souhaitent. Un dispositif déjà mis en place par plus de 400 entreprises privées françaises.

10.000 Français expérimentent déjà la semaine de quatre jours

«La semaine de 35 heures en quatre jours, que 10.000 Français expérimentent déjà dans des secteurs économiques très variés comme le recyclage industriel ou l'informatique, cela peut être moins de temps passé dans les transports, moins de stress, et au final, plus de bien-être au travail», a abondé le ministre des Comptes publics.

Cette annonce survient alors que le gouvernement fait face à une importante mobilisation contre sa réforme des retraites, qui prévoit de reporter l'âge légal de départ à 64 ans. Une initiative qui envoie un signe positif de la part de l'exécutif qui se montre, pour le coup, attentif aux revendications des Français. En attendant le retour des Picards.