Retraite à l'étranger : voici les démarches à connaître en cas de départ

Alors que le débat autour de la réforme des retraites fait rage en France, certains pourraient être tentés de s'exiler à l'étranger et profiter de leurs vieux jours dans un autre pays. Toutefois, passer sa retraite hors de l'Hexagone ne s'improvise pas. Voici les démarches à connaître avant de partir.

Passer sa retraite à l'étranger, une solution ? Plus d'un million de Français ont choisi cette option et ils pourraient être à l'avenir plus nombreux encore, cela d'autant plus dans un contexte de forte mobilisation contre la réforme des retraites. Le point sur les différentes démarches afin d'y voir plus clair.

prévenir Sa caisse de retraite

Il est tout à fait possible de percevoir sa pension de retraite de base ainsi que sa complémentaire en résidant à l'étranger. A condition toutefois d'en informer sa caisse de retraite. Celle-ci aura notamment besoin des coordonnées postales et personnelles du bénéficiaire sur place.

prouver son existence

De même, la personne retraitée doit s'engager à envoyer à ses organismes de retraite un certificat de vie signé par les autorités du pays de résidence. Une démarche à renouveler une fois par an.

s'inscrire au régime d'assurance maladie du pays

En dehors des démarches autour de la retraite elle-même, s'inscrire auprès du régime d'assurance local maladie est primordial. Cela y compris pour les pays situés dans l’Espace économique européen (Union Européenne, ainsi que l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein). Même chose dans les autres pays du monde, où il est conseillé de souscrire une assurance locale, et une assurance privée en complément pour obtenir de meilleurs soins.

regler ses cotisations en France

Pour bénéficier de l'assurance maladie du pays d'accueil, il est nécessaire de payer ses cotisations au régime français. De fait, vous pourrez continuer à profiter des soins en France, si vous le souhaitez.

evaluer les avantages locaux

Certains pays offrent des avantages fiscaux aux retraités français. Il convient, dans ce cas, de se renseigner au préalable sur les démarches à réaliser et vérifier les critères d’éligibilité.