Bison futé : les prévisions de trafic pour ce week-end

Pour le premier week-end des vacances d’hiver, la circulation devrait être difficile uniquement en arrivant vers la Savoie.

La zone A est en vacances d’hiver à partir de ce samedi 4 février. Elle est la seule à en profiter pour une semaine. Une situation qui va permettre aux personnes ayant l’intention de prendre la route de rencontrer peu de difficultés à travers la France.

Les déplacements vers les massifs alpins pour les séjours au ski, associés au fait que la zone A concerne les académies de Lyon, Clermont-Ferrand ou Grenoble, feront que les principaux ralentissements, voire bouchons, se limiteront à ces secteurs. Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes est d’ailleurs classée rouge – Circulation très difficile – samedi dans le sens des départs par Bison futé.

Attention aux montées en station

Dans le détail, l’axe qu’il faudrait éviter sera celui reliant Lyon à Chambéry, via l’A43. Bison futé prévient que la circulation y sera dense de 9h à 20h, avec un risque de saturation de 10h à 16h.

Une fois à Chambéry, la circulation devrait se diviser entre les massifs de l’Isère et ceux de la Savoie. Dans cette dernière direction, notamment en allant vers les vallées de la Maurienne et surtout de la Tarentaise, des files de voitures devraient se former jusqu’aux grosses stations.

Pour le reste du week-end et dans toutes les autres régions du pays, les prévisions affichent du vert – Circulation habituelle.