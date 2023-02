Grève du 7 février : voici la liste des stations de métro fermées ce mardi à Paris

Les transports en commun parisiens risquent d'être fortement perturbés pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Une majorité de lignes de métros et RER subiront des complications ce mardi 7 février à Paris suite au dépôt de préavis de grève de plusieurs syndicats de la RATP pour aller manifester dans la rue contre la réforme des retraites.

Si aucune ligne ne sera complètement fermée à la circulation, plusieurs stations resteront cependant closes ce mardi.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 7 février, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro et légèrement perturbé sur le réseau de Bus et normal sur le réseau Tramway pic.twitter.com/6159Uyzmlf

