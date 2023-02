Carburant : vers une nouvelle ristourne dans les stations TotalEnergies ?

Après des bénéfices historiques en 2022, TotalEnergies pourrait rétablir une ristourne sur le prix du carburant à la pompe, a indiqué le président de l’entreprise, Patrick Pouyanné.

Vers une nouvelle ristourne aux pompes Total ? C’est ce qu’envisage le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, si une augmentation du prix du gazole venait à se mettre en place avec le nouvel embargo sur le pétrole russe entré en vigueur dimanche dernier.

Dans une interview au Parisien, le PDG de Total a affirmé : «Si le litre de gazole dépasse deux euros, TotalEnergies pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe», sans préciser toutefois le montant ou les conditions de cette potentielle ristourne. Devant la presse, Patrick Pouyanné a reconnu qu'un prix à 2 euros le litre de carburant représentait un «seuil psychologique dans la tête des Français».

Entre septembre et décembre dernier, Total avait déjà mis en place une ristourne à la pompe en plus de celle du gouvernement après la flambée des prix du pétrole, de 20 centimes par litre les premières semaines puis de 10 centimes. Ajoutée à la ristourne du gouvernement, le prix par litre a pu baisser jusqu'à 50 centimes entre septembre et décembre. Le gouvernement a depuis remplacé la ristourne à la pompe par une indemnité carburant de 100 euros pour les travailleurs les plus modestes.

Depuis la fin des ristournes, le prix moyen des carburants approche les deux euros par litre en France, selon les données du ministère de la Transition écologique, mais les prix ont tendance à baisser depuis la semaine dernière. Vendredi dernier, le prix d'un litre d'essence sans plomb SP95 s'élevait à 1,9299 euro en moyenne, celui du SP95-E10 à 1,8996 euro et le litre de diesel coûtait 1,8873 euro en moyenne en France.

Ce mercredi, à l’issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a déclaré accueillir cette annonce «favorablement», mais a également affirmé comprendre que les bénéfices historiques annoncés par l’entreprise puissent «choquer» les Français. En effet, TotalEnergies a dégagé le bénéfice le plus important de son histoire, grâce à l'envolée des cours du gaz et du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine.

L’entreprise française a annoncé ce mercredi un bénéfice net de 19 milliards d’euros en 2022, dont 350 millions ont été réalisés en France, selon les déclarations de Patrick Pouyanné. «Nous avons rendu 550 millions d'euros aux automobilistes français avec les différents rabais à la pompe pendant plusieurs semaines. On ne l'a pas fait ailleurs», a-t-il souligné.