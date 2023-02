Concert de Beyoncé «annulé» à cause des travaux du RER : «Je n'y suis pour rien [...] faut pas charrier», lance Valérie Pécresse

Interpellée par de nombreux fans de Beyoncé qui a annulé sa deuxième date de concert au Stade de France, la présidente de la région Valérie Pécresse a expliqué ce mercredi 8 février qu'elle n'y était pour rien.

«J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors il paraît que c'est de ma faute, je vais rectifier les choses et le dire clairement : je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large mais faut pas charrier», a lancé Valérie Pécresse sur son compte Instagram ce mercredi, sur l'air du tube de la star américaine «Crazy in love».

Mise au point de l'élue francilienne

Une mise au point nécessaire pour la présidente de la région, qui est également la présidente de l'autorité organisatrice des transports en commun en Ile-de-France (IDFM), alors que beaucoup l'accusaient d'être à l'origine de la fermeture du RER B le 27 mai prochain, date prévue pour le second concert de Beyoncé au Stade de France.

Des accusations nées après les révélations d'Angelo Gopee, le producteur parisien de Beyoncé, DG France de Live Nation, qui a annoncé qu'un deuxième concert dans le stade francilien était initialement prévu. «Nous n’avons pas pu faire deux Stade de France avec Beyoncé à cause des travaux SNCF le samedi», a-t-il notamment confié au Parisien.

«La vérité est toute simple», a tenu à rectifier Valérie Pécresse de son côté, rappelant ce mercredi que «les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates de travaux de SNCF Réseau sont connues deux ans à l'avance et tous les professionnels de l'événementiel le savent». «Si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date impossible, c'est de sa faute», a-t-elle souligné.

«Et il ne faut pas se défausser sur les autres, ce n'est pas très courageux», a-t-elle poursuivi, s'adressant directement à la chanteuse américaine mondialement connue. «Je l'adore, je lui dis "bienvenue en Ile-de-France", mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date», a-t-elle conclu ironiquement son message.

«On vient en trottinette, à pieds, on s'en fout»

Sur son compte Instagram, les réactions ont d'ailleurs été immédiates. «Prévoyez des bus sinon ? Et même sans ça, s'il faut, on vient en vélo, en trottinette, en skate, à pieds, on s'en fout. On veut notre date», lance un premier internaute, alors qu'un autre soutient que les travaux ont été «décalés pour Indochine mais pas pour Beyoncé». «Annulez les travaux», supplient en masse de nombreux fans.

De fait, contrairement à ce que semble avancer la présidente de la région Ile-de-France, aucune deuxième date n'avait été prévue et aucun billet n'a été vendu, justement parce que le producteur français de Beyoncé était bien au courant de ces travaux. Mais interrogé à ce sujet dans Le Parisien, Angelo Gopee a seulement regretté qu'à cause de ces travaux, une deuxième date n'ait pas pu être proposée.