Paris : pourquoi les agriculteurs manifestent en tracteurs aujourd'hui dans la capitale

La Fédération régionale des syndicats des exploitants agricoles (FNSEA) a appelé à la mobilisation ce mercredi 8 février à Paris, pour manifester contre l’interdiction des néonicotinoïdes dans l’agriculture betteravière. Au volant de leurs tracteurs, ils sont arrivés dès 7h du matin dans la capitale.

Des agriculteurs en colère. Face à l'interdiction des néonicotinoïdes dans l’agriculture betteravière décidée par la Cour de justice de l'Union européenne, après deux ans de dérogation, la FNSEA a appelé les agriculteurs à venir manifester à Paris, ce mercredi 8 février, afin de réclamer des solutions de la part du gouvernement.

Pour cela, les agriculteurs ont prévu de converger en tracteurs – un demi-millier d'engins sont attendus – et autocars depuis la Porte de Versailles jusqu'à l'esplanade des Invalides, à proximité de l'Assemblée nationale et du ministère de l'Agriculture. Les autorités prévoient une circulation très perturbée sur tout ce périmètre et recommandent aux automobilistes de le contourner autant que possible.

«C'était pratique pour stocker les tracteurs mais surtout c'est un symbole car Napoléon (enterré aux Invalides) avait importé la betterave de Pologne pour rendre la France indépendante en sucre et doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui», a déclaré Damien Greffin, président de la FNSEA Grand Bassin parisien et agriculteur dans l'Essonne.

Des pesticides tueurs d'abeilles

Pour rappel, les néonicotinoïdes sont des pesticides décriés car ils sont reconnus comme étant très nocifs pour les abeilles. Ils avaient été interdits une première fois en France en 2018. Mais après l'épisode de jaunisse en 2020, qui avait mis à mal la production de betterave en France, le gouvernement français avait finalement obtenu une dérogation, jugée désormais illégale par la Cour de justice de l'Union européenne.

Depuis, les agriculteurs réclament des solutions pour éviter de se retrouver dans une situation similaire à celle de 2020, où bon nombre d'entre eux avaient perdu la quasi-totalité de leur production.

Pour se protéger des pucerons, des recherches scientifiques sont en cours pour trouver des solutions alternatives, notamment grâce à la génétique. Mais ces recherches prennent du temps et les agriculteurs demandent un accompagnement de l'État pour assumer la transition.

Pour la FNSEA, c'est «la souveraineté alimentaire, affichée comme priorité gouvernementale», qui est en jeu. Le syndicat appelle l'exécutif à «passer du discours aux actes».