Voici les 10 marques préférées des français en 2022

Décathlon a été désignée marque préférée des Français sur l'année 2022, d'après un récent classement.

Décathlon est plébiscité dans l'Hexagone. Dans un classement récemment publié par le cabinet de conseil OC&C, l'entreprise spécialisée dans la vente de produits sportifs et de loisirs pointe à la première place des marques préférées des Français.

Juste derrière, on retrouve la FNAC, spécialisée dans la vente de produits culturels, puis le géant français du surgelé Picard, qui pointait à la première place du classement en 2021.

«On s’attendait à voir débouler dans ce classement les spécialistes du discount comme Lidl ou les géants du e-commerce comme Amazon. Or il n’en a rien été», a indiqué Jean-Baptiste Brachet, associé en charge des biens de consommation dans ce cabinet de conseil en stratégie, dans les colonnes du Parisien.

Cultura, Ikea et Grand Frais suivent

En quatrième et cinquième places, les enseignes Cultura et Ikea, respectivement spécialisées dans la vente de biens et loisirs culturels et créatifs, et d'ameublement et de décoration, se tirent la bourre.

Une bonne nouvelle pour l'entreprise suédoise qui ne faisait pas partie de ce classement les années précédentes.

Il faut attendre la sixième place pour enfin voir une deuxième enseigne du secteur alimentaire après Picard, qui n'est autre que Grand Frais.

Deux autres nouveaux complètent le classement

Les quatre dernières places sont occupées par Leclerc, seul acteur de la grande distribution dans ce top 10, puis dans l'ordre Leroy Merlin, Sephora en enfin Biocoop.

Pour Jean-Baptiste Brachet, il n'est pas étonnant de voir la chaîne de produits de beauté intégrer les marques préférées des Français.

«Ce secteur est vu comme permettant de se faire plaisir à des tarifs raisonnables, comme lorsqu’on s’offre un rouge à lèvres», a ainsi expliqué l'associé du cabinet de conseil.

decathlon

fnac

picard

cultura

ikea

grand frais

e.leclerc

leroy merlin

sephora

Biocoop