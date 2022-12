Classement du Financial Times 2022 : HEC élue meilleure école de commerce européenne, quatre établissements français dans le top 10

Ce dimanche 4 décembre, le Financial Times a affiché son classement des meilleures écoles de commerce en Europe. Pour la quatrième année consécutive, HEC Paris arrive en tête du ranking. Quatre autres écoles françaises sont dans le top 10.

Une bonne nouvelle pour les étudiants français. Chaque année, le Financial Times dresse le palmarès des meilleures écoles de commerce européennes. Ce classement est considéré important pour les directeurs d’école, mais également pour les étudiants souhaitant s’inscrire dans une école de commerce reconnue à l’international.

Dévoilé ce dimanche 4 décembre, le ranking du Financial Times a placé, pour la quatrième fois de suite, HEC Paris en tête du classement.

@FinancialTimes ranks HEC Paris as top European business school for a record 11th time! This achievement is a composite ranking of 2022 @FT global rankings of @HECParisMasters in Management, @HECParisMBA @HECParisEMBA & @HECParisExecEd programs https://t.co/QENSGXSCLI pic.twitter.com/2IrMH8YKAo — HEC Paris Business School (@HECParis) December 5, 2022

Elle est suivie de la London Business School (2e) et de l’ESCP et ses six autres campus en Europe (3e) dont un en France.

Pour compléter le Top 5, c’est l’école italienne SDA Bocconi qui arrive à la 4e place juste avant l’université Saint-Gall en Suisse.

Toutefois, HEC Paris et l’ESCP ne sont pas les seules écoles françaises à figurer dans le Top 10. En effet, parmi les autres écoles de commerce qui ont su s’imposer on retrouve par exemple l’EDHEC à la 7e place et Essec à la 9e place.

Pour établir ce classement, le Financial Times prend en compte la qualité des enseignements au sein du programme grande école, l’ouverture à l’international et les salaires des jeunes diplômés à la sortie de l’école.