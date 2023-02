Pierre Palmade grièvement blessé dans un accident de la route : «ses jours ne sont plus en danger», selon la famille

L'humoriste Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de voiture ce vendredi 10 février est en réanimation, mais «ses jours ne sont plus en danger», a indiqué ce samedi sa famille dans un communiqué.

Toujours en réanimation. Ce samedi, les proches du comédien et humoriste Pierre Palmade ont annoncé que les jours du comédien «ne sont plus en danger». Son pronostic vital n'est plus engagé. Il a été grièvement blessé ce vendredi à la suite d’un accident de la circulation en Seine-et-Marne.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le véhicule qu'il conduisait a «fait une forte embardée qui l'a amené sur la chaussée opposée avec un choc presque frontal» avec une voiture arrivant en sens inverse, blessant grièvement trois personnes qui s'y trouvaient, a indiqué une source policière.

Si les circonstances de cette collision impliquant trois voitures n'ont pas été précisées, il semblerait que quatre autres personnes auraient également été blessées dans cet accident, dont une femme enceinte et son enfant, âgé de 6 ans. Leur pronostic vital serait engagé.

Quant à l'acteur Pierre Palmade, son pronostic vital n'est plus engagé. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Bicêtre de l'AP-HP, au Kremlin-Bicêtre (94).