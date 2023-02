Retraites : la poupée d'Elisabeth Borne «pendue» a profondément choqué la majorité

Une poupée à l'effigie de la Première ministre Elisabeth Borne, «pendue» lors de la manifestation contre la réforme des retraites organisée à Marseille ce samedi 11 février, a vivement choqué des membres de la majorité.

Une mise en scène qui ne passe pas du tout. Lors de la manifestation contre la réforme des retraites ce samedi à Marseille (Bouches-du-Rhône), une poupée gonflable, au visage d'Elisabeth Borne, accrochée à une potence en bois, a été aperçue sur un camion de la CGT.

Stéphane Séjourné, secrétaire général du mouvement Renaissance, a dénoncé sur Twitter une «incitation au meurtre».

Manifester est un droit fondamental.





En incitant à la haine ou à la violence, on l'affaiblit et on souille notre pacte social.





Cette mise en scène abjecte, qui est ni plus ni moins qu'une incitation au meurtre, appelle une condamnation sans ambiguïté de Philippe Martinez. pic.twitter.com/x6RObwTpwQ

— Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) February 11, 2023