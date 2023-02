Grève du 16 février : à quelles perturbations s'attendre ?

Une cinquième journée de grève contre la réforme des retraites a été décidée par l’intersyndicale pour le jeudi 16 février. Des perturbations sont donc à prévoir.

Une nouvelle journée de galère pour les usagers des transports publics ? Jeudi 16 février, une nouvelle journée de grève et de manifestations a été décidée par l’intersyndicale, mobilisée contre la réforme des retraites.

Si la CGT a appelé les ports, les docks, les industries chimiques, du verre, de la céramique et du secteur de l'énergie à arrêter le travail pour vingt-quatre heures, les blocages les plus larges sont surtout redoutés pour les trains et les transports en commun.

En effet, l’Unsa-Ferroviaire, la CFDT Cheminots, Sud-Rail et la CGT Cheminots, les quatre principaux syndicats de la SNCF, ont demandé à leurs troupes de participer à la journée de grève. Dès lors, des annulations de trains sont à craindre.

certains voyageurs devraient être prévenus

S’il n’est pas encore possible de connaître l’ampleur des difficultés, les voyageurs des TGV et des Intercités devraient être avertis du détail de leur train entre quarante-huit et vingt-quatre heures à l’avance.

Pour ceux qui prennent le TER, aucun message par SMS ou mail ne sera envoyé, il faudra vérifier soi-même sur le site de la SNCF, la veille du trajet. Une page du site de la compagnie ferroviaire permet de le faire, via le numéro du train (quel qu’il soit).

Pour rappel, le 7 février, seulement un TGV sur deux avait pu rouler et trois TER sur dix (avec des différences en fonction de la zone géographique). Les Intercités étaient encore plus touchés par la grève, avec certains axes sans circulation et d’autres où deux allers-retours dans la journée étaient assurés.

Pour les personnes utilisant le métro parisien, les principaux syndicats de la RATP ont eux aussi appelé à la grève. Les prévisions de perturbations devraient être données le mercredi 15 février. Lors des précédentes journées de mobilisation, de nombreuses rames avaient été supprimées et certaines lignes ne fonctionnaient que lors des heures de pointe. Les RER devraient être touchés eux aussi, de même que les Transilien (qui sont gérés par la SNCF).

Attention également aux personnes devant prendre un avion à Orly. Dans la foulée de la grève surprise déclenchée par les contrôleurs aériens samedi dernier, un nouveau blocage pourrait survenir.