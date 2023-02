Pantin : arrêté pour exhibition, il agresse deux policiers avec un couteau qu'il avait dissimulé

Interpellé après des actes d’exhibitionnisme, un homme a agressé deux policiers au commissariat de Pantin, en Seine-Saint-Denis (93) ce lundi 13 février. Il portait sur lui un couteau, qu'il avait caché.

C'était une banale interpellation, qui a pris une autre tournure. Arrêté et conduit au commissariat de Pantin (93) pour avoir commis une exhibition sexuelle dans le RER E, un homme a attaqué deux policiers, les blessant à coups de poings et de pieds et surtout à l'aide d'un couteau qu'il avait caché sur lui.

Les policiers sous trithérapie préventive

Un acte dénoncé par le syndicat UNSA SGP Police de Seine-Saint-Denis (93), qui a indiqué que le forcené avait également craché du sang au visage des deux policiers agressés. Résultat : ces derniers ont été placés sous trithérapie préventive. Le syndicat réclame en outre des «peines minimales de prison pour les agresseurs de forces de l'ordre».

Courage aux collègues de Pantin blessés au couteau et à coups de poings/pieds par l’auteur d’une exhibition sexuelle dans le RER. Nos collègues placés sous trithérapie préventive après qu’il leur ait craché du aux visages.#PeinesMinimales de prison pour les agresseurs de FDO ! pic.twitter.com/Sr4BxWARmJ — Linda Kebbab (@LindaKebbab) February 13, 2023

Les policiers de Pantin (93) ont finalement réussi à contrôler l'exhibitionniste, le maîtrisant et l'attachant avec des menottes. Sur les photos l'on distingue les blessures reçues par les deux policiers. Selon le site Actu17, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.