JO 2024 : top départ de la billetterie, les premiers tirés au sort peuvent acheter leurs billets

C'est une grande étape qui commence ce mercredi 15 février, avec les tout premiers billets vendus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, les premières personnes tirées au sort ont pu acheter leurs billets, un pack d'au moins trois et dans une limite de trente.

Ce n'est que le début du processus. Les tout premiers billets pour assister aux différentes compétitions des JO de Paris 2024 – organisés 26 juillet au 11 août 2024 – ont été vendu ce mercredi. Pour les acheter, il fallait avoir été tiré au sort, parmi les trois millions de candidats qui s'étaient inscrits pour pouvoir acheter leur pack d'au moins trois billets.

Les premiers créneaux ouverts ce mercredi

Certains, préalablement inscrits au tirage au sort, avaient en effet reçu leur mail dès lundi les invitant à se connecter mercredi pour pouvoir acheter les premiers sésames tant attendus par les amateurs de sport. Les heureux élus sont en effet prévenus 48h à l'avance de leur créneau d'achat, un créneau là encore de 48h pendant lequel les acheteurs pourront choisir de composer leur pack de billets.

Pour cette première, il faut acheter un minimum de trois billets, et un maximum de dix lots de trois billets. Soit un total 30 billets. Et ce, sachant que 3 millions de billets vont ainsi être mis en vente lors de cette première phase. Résultat : si les premiers tirés au sort achètent tous 30 billets, pas plus de 100.000 personnes auront accès à cette première phase de vente.

«On ne peut pas encore savoir combien de personnes pourront bénéficier de cette première phase, car cela dépend des comportements d'achat des premiers acheteurs», relève Paris 2024, qui explique que la voracité des premiers acheteurs déterminera le nombre de personnes qui pourront retenter leur chance lors de la phase de vente de billets à l'unité.

Celle-ci démarrera officiellement le 11 mai prochain, avec là encore un tirage au sort qui débutera le 15 mars. Une «expérience plus fluide» promise grâce à ces créneaux d'achat, qui devraient selon les organisateurs éviter «l'attente et la saturation» du site.

«Vous pourrez ainsi vous constituer votre programme idéal», s'était félicité Tony Estanguet, évoquant un «choix incroyable» avec «tous les sports représentés» – 80 % en réalité – et une «diversité des épreuves et des disciplines».